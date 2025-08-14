Christian Cueva usó sus redes sociales para dar a conocer su decisión ante las declaraciones de Pamela López sobre la supuesta llamada que hizo.

El futbolista Christian Cueva hizo pública la carta notarial que envió a Pamela López, madre de sus hijos, solicitándole una rectificación inmediata por sus recientes declaraciones sobre supuestos contactos con Paul Michael, actual pareja de López. El anuncio lo realizó el 13 de agosto mediante sus redes sociales, donde presentó la postura de su defensa legal y explicó que dichas afirmaciones han afectado su imagen personal y familiar.

Cueva indicó que afrontará el caso con el respaldo del Estudio Jurídico Villaverde, encargado de las acciones legales en su nombre. En el documento difundido, manifestó su incomodidad por lo que considera ataques infundados y aclaró que nunca ha intentado comunicarse con Michael, ni de manera directa ni por intermediarios.

“Mi persona no ha enviado ningún mensaje de texto, audio o comunicación alguna, directa, ni indirecta, a través de ninguna persona a su pareja el señor Paul Michael. En este sentido, cualquier afirmación que usted ha realizado en sentido contrario, es falsa, carente de toda objetividad probatoria”.

Cueva se lanza contra Pamela López

La carta establece que Pamela López cuenta con un plazo de 48 horas para emitir una rectificación pública, empleando los mismos canales en los que hizo las afirmaciones originales. Asimismo, detalla el texto exacto que deberá leerse de manera íntegra:

“Rectificación a favor del señor Christian Alberto Cueva Bravo. En cumplimiento del ejercicio regular del derecho, cumplo con manifestar lo siguiente: que el señor Christian Alberto Cueva Bravo no ha tenido ningún tipo de relación personal conmigo, ni me ha enviado ningún tipo de mensaje directo, ni a través de terceros, a mí o a mi pareja actual. Asimismo, retiro todas mis declaraciones anteriores, las cuales carecen de sustento probatorio, y reconozco que las mismas fueron inapropiadas y podrían haber causado daño a su imagen personal y familiar”.

Cueva envía carta notarial