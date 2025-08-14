Magaly Medina se mostró incómoda por la ausencia de integrantes en el set, tras la denuncia de Carolina Jaramillo contra la agrupación.

La noche del miércoles 13 de agosto, Magaly Medina desató polémica en su programa al confrontar a tres representantes de Armonía 10 por la deuda que mantienen con la viuda de Paul Flores Russo.

El momento, emitido en vivo en “Magaly TV La Firme”, evidenció el malestar de la conductora ante la ausencia de los integrantes históricos del grupo, justo cuando buscaba respuestas sobre las denuncias de Carolina Jaramillo por el incumplimiento de pagos tras el asesinato del exvocalista.

El enfrentamiento ocurrió después de que Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores Russo, insistiera en que la agrupación no ha cumplido con las indemnizaciones ni con los beneficios laborales prometidos tras el fallecimiento del cantante. “No se han comunicado conmigo ni han cumplido con lo que prometieron”, declaró Jaramillo durante la transmisión.

La presencia del grupo en el set tenía como fin promocionar un nuevo tema junto a Leslie Shaw, pero la periodista decidió centrar la conversación en el conflicto laboral aún sin resolver. “Es época de crisis y de economía y solo llegaron tres de Armonía 10. En la conferencia estaban todos”, comentó Medina, resaltando la ausencia de directivos o miembros originales.

Al programa asistieron únicamente tres cantantes jóvenes, incluido un miembro recién incorporado, lo que para Medina evidenciaba una táctica para evitar cuestionamientos incómodos.

La presentadora recalcó que la agrupación debe responder por este caso. “No quieren que les pregunte por el Russo, por la esposa del Russo cuándo le van a pagar, que le tienen la plata a consignación en el Banco de la Nación y eso es algo que sí quería preguntarle a los integrantes”, manifestó. También afirmó en vivo: “Si es algo que creo que es un deber moral de la agrupación tan exitosa, creo que se lo deben al hijo y a la viuda del Russo”.