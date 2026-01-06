Melissa Klug y Jesús Barco vuelven a generar rumores de crisis tras dejarse de seguir en Instagram, pese a su reciente reconciliación pública.

Un simple movimiento en redes sociales volvió a encender las alertas alrededor de la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco. En una época donde Instagram funciona como termómetro emocional, que ambos hayan dejado de seguirse, no pasó desapercibido y reactivó las sospechas de un nuevo distanciamiento sentimental.

El gesto ocurre apenas semanas después de que la pareja protagonizara una esperada reaparición pública, alimentando la incertidumbre sobre si realmente lograron superar los conflictos que los han acompañado en los últimos años.

El ‘unfollow’ que vuelve a sembrar dudas sobre su romance

Para muchos seguidores, la señal fue clara. Tras mostrarse juntos en televisión y dejar atrás una crisis mediática, el repentino quiebre digital resulta contradictorio. El detalle cobra mayor peso porque llega luego de que ambos se mostraran dispuestos a continuar con la relación.

Durante su aparición en el programa de la ‘Chola’, Jesús Barco pidió disculpas públicas por episodios del pasado, incluido el recordado ampay en Huánuco, y selló ese momento con un beso frente a cámaras. En esa misma emisión, Melissa Klug dejó claro que la historia no estaba cerrada y aseguró que estaban “tratando de solucionarlo”, atribuyendo los problemas a una “falta de comunicación”.

Aquellas palabras fueron interpretadas como una confirmación de reconciliación. Sin embargo, el reciente distanciamiento virtual volvió a instalar la idea de que la estabilidad aún pende de un hilo.

Un historial marcado por rupturas, reconciliaciones y exposición pública

No es la primera vez que la relación atraviesa un episodio similar. En octubre de 2025, Klug confirmó una separación tras la difusión de imágenes de Barco en una reunión privada con amigos y otras mujeres. En ese momento, la empresaria calificó lo ocurrido como una “crisis de pareja por falta de comunicación” y, sobre todo, como una “falta de respeto”.

Pese a ese quiebre, el tiempo volvió a juntarlos, algo que ya ha ocurrido en más de una ocasión. Desde su compromiso en 2021, la relación ha estado marcada por constantes idas y vueltas, convirtiéndose en una de las más comentadas de la farándula local.

Incluso, antes de la última ruptura oficial, fueron vistos juntos en distintos eventos, lo que alimentó rumores de una reconciliación silenciosa. A ello se sumó la declaración de Samahara Lobatón, quien a inicios de 2024 se refirió a Barco como el “novio y futuro esposo” de su madre, reforzando la idea de un vínculo aún vigente.