Melissa Klug revela cómo es hoy su relación con Jefferson Farfán y aclara que los conflictos legales no deben afectar a sus hijos.

La empresaria y figura mediática Melissa Klug volvió a pronunciarse sobre la relación que mantiene con Jefferson Farfán, padre de dos de sus hijos, y dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Aunque reafirmó que su prioridad son los menores, sus palabras evidenciaron que el vínculo con el exfutbolista atraviesa un momento tenso.

La llamada ‘Blanca de Chucuito’ respondió a un usuario que destacó su madurez por permitir que sus hijos compartan tiempo con su padre, una actitud que contrasta con otros casos del espectáculo donde los conflictos de pareja terminan afectando a los menores.

Melissa Klug marca distancia y apunta a un conflicto legal

A través de una dinámica en Instagram, Melissa Klug decidió aclarar su postura y fue directa al referirse a la situación actual con Farfán. Si bien dejó en claro que no busca generar enfrentamientos públicos, lanzó una frase que encendió las alarmas: “El conflicto lo tiene él y su abogado conmigo”.

Con esa declaración, la empresaria dejó entrever que las diferencias no son personales, sino de carácter legal, deslindando cualquier responsabilidad emocional en el distanciamiento. Su mensaje fue interpretado como una respuesta firme frente a los constantes cuestionamientos sobre su relación con el exseleccionado nacional.

“Los problemas de adultos no deben afectar a los hijos”

Lejos de quedarse solo en el cruce mediático, Klug enfatizó el punto que considera innegociable: la estabilidad emocional de sus hijos. “Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos”, expresó con contundencia.

En esa misma línea, defendió su decisión de fomentar el vínculo paterno, incluso en medio de desacuerdos legales. “Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, más aún porque durante muchos años no estuvo tan presente por temas laborales”, añadió, reforzando la idea de que los errores del pasado no deben condicionar el presente de los menores.