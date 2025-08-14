Christian Cueva vuelve a estar envuelto en la polémica y, en esta ocasión, fue Pamela López quien sorprendió con una revelación que nadie esperaba. Según contó, el padre de sus hijos no estaría solo en Ecuador, aunque tampoco se trataría de Pamela Franco, su pareja actual, quien en su momento prometió acompañarlo a todas partes cuando retomó su carrera en el fútbol y firmó contrato con Emelec.

Pamela López asegura que Cueva vive con alguien más en Ecuador

López acusó a Cueva de enviar mensajes a su novio, Paul Michael, con un motivo que hasta ahora no ha sido esclarecido y que el propio ‘Aladino’ niega. Sin embargo, en medio de su descargo, la empresaria soltó un dato que generó revuelo: pese a que el jugador pidió una mansión para vivir con sus hijos, esa posibilidad estaría lejos de concretarse.

En lugar de tratarse de una amante, como muchos imaginaron, Pamela aseguró que la persona con la que convive es su amigo cercano, conocido como ‘Mariño’. Este hombre fue parte del círculo de confianza tanto de López como de Cueva, pero se distanció después de que ella lo señalara como el intermediario que presentó al futbolista con Pamela Franco cuando aún eran amantes. “Y cuando me muestra, resulta que se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un tipo chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la (...) en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador”, afirmó.

La revelación encendió las alarmas sobre el papel que ‘Mariño’ podría estar desempeñando en la vida de Cueva, no solo por posibles encuentros con otras mujeres, sino también por el riesgo que correría su carrera futbolística si vuelve a caer en viejos hábitos, como el consumo de alcohol. “Antes de casarme fue una de mis condiciones, que se aleje de toda la gente lacra que lo acompañaba. Bueno, al parecer volvieron a juntarse y ahora viven juntos en Ecuador. Y como ambos son borrachos, parece que estuvieron tomando”, comentó.

Amiga cercana de Pamela Franco le envía advertencia

A raíz de esta situación, Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, no dudó en aconsejarle públicamente que piense bien su relación con Cueva y cuestionó el comportamiento del futbolista por los malos momentos que le habría hecho pasar. Este pronunciamiento se dio después de que Pamela López mostrara supuestos chats en los que Cueva intentaba comunicarse con Paul Michael, actual pareja de Franco.