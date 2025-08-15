Wapa.pe
Farfán lanza potente dardo en medio de aumento de pensión para Melissa Klug: "No obtienes..."

Farfán lanza potente dardo en medio de aumento de pensión para Melissa Klug: "No obtienes..."

Jefferson Farfán rompió el silencio en redes sociales con un mensaje fuerte y enigmático luego del incremento de la pensión para Melissa Klug. Aquí te contamos qué expresó el exseleccionado.

    Jefferson Farfán ha causado un gran revuelo en redes sociales. El exfutbolista, empresario y actual propietario del Mall KM 40, sorprendió a sus seguidores con una frase cargada de significado, que muchos han interpretado como una posible indirecta en medio de su disputa legal.

    LEE MÁS: Suheyn Cipriani manda contundente mensaje tras revelaciones de su mamá en tv: “Prefieren callarte”

    Farfán publica mensaje contundente tras polémica con Melissa Klug

    Desde su cuenta oficial de Instagram, “La Foquita” compartió la reflexión: “No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas”. La publicación coincide con un momento clave, ya que su expareja y madre de dos de sus hijos, Melissa Klug, ha solicitado un aumento en la pensión de alimentos.

    Aunque Farfán no mencionó nombres ni aludió directamente a la situación, el contexto ha llevado a muchos a interpretar el mensaje con doble sentido. Fiel a su estilo reservado, el exseleccionado no ha dado declaraciones oficiales ni entrevistas sobre el incremento de pensión; en cambio, ha mantenido su enfoque en proyectos empresariales, actividades personales y en mostrar, a través de redes sociales, un estilo de vida centrado en el trabajo y la superación.

    La frase, breve pero potente, refleja la importancia del esfuerzo y el mérito, recordando que el éxito personal o económico depende más de la dedicación y la constancia que de los deseos. Por su carga de significado, algunos la ven como un mensaje sutil dirigido a alguien en particular, mientras que otros lo consideran una reflexión general aplicable a cualquier ámbito de la vida.

