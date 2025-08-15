Farfán lanza potente dardo en medio de aumento de pensión para Melissa Klug: "No obtienes..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Jefferson Farfán ha causado un gran revuelo en redes sociales. El exfutbolista, empresario y actual propietario del Mall KM 40, sorprendió a sus seguidores con una frase cargada de significado, que muchos han interpretado como una posible indirecta en medio de su disputa legal.
Farfán publica mensaje contundente tras polémica con Melissa Klug
Desde su cuenta oficial de Instagram, “La Foquita” compartió la reflexión: “No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas”. La publicación coincide con un momento clave, ya que su expareja y madre de dos de sus hijos, Melissa Klug, ha solicitado un aumento en la pensión de alimentos.
Aunque Farfán no mencionó nombres ni aludió directamente a la situación, el contexto ha llevado a muchos a interpretar el mensaje con doble sentido. Fiel a su estilo reservado, el exseleccionado no ha dado declaraciones oficiales ni entrevistas sobre el incremento de pensión; en cambio, ha mantenido su enfoque en proyectos empresariales, actividades personales y en mostrar, a través de redes sociales, un estilo de vida centrado en el trabajo y la superación.
La frase, breve pero potente, refleja la importancia del esfuerzo y el mérito, recordando que el éxito personal o económico depende más de la dedicación y la constancia que de los deseos. Por su carga de significado, algunos la ven como un mensaje sutil dirigido a alguien en particular, mientras que otros lo consideran una reflexión general aplicable a cualquier ámbito de la vida.