Farfán lanza potente dardo en medio de aumento de pensión para Melissa Klug: "No obtienes..."

Jefferson Farfán rompió el silencio en redes sociales con un mensaje fuerte y enigmático luego del incremento de la pensión para Melissa Klug . Aquí te contamos qué expresó el exseleccionado.

Jefferson Farfán ha causado un gran revuelo en redes sociales. El exfutbolista, empresario y actual propietario del Mall KM 40, sorprendió a sus seguidores con una frase cargada de significado, que muchos han interpretado como una posible indirecta en medio de su disputa legal.

Farfán publica mensaje contundente tras polémica con Melissa Klug

Desde su cuenta oficial de Instagram, “La Foquita” compartió la reflexión: “No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas”. La publicación coincide con un momento clave, ya que su expareja y madre de dos de sus hijos, Melissa Klug, ha solicitado un aumento en la pensión de alimentos.

Aunque Farfán no mencionó nombres ni aludió directamente a la situación, el contexto ha llevado a muchos a interpretar el mensaje con doble sentido. Fiel a su estilo reservado, el exseleccionado no ha dado declaraciones oficiales ni entrevistas sobre el incremento de pensión; en cambio, ha mantenido su enfoque en proyectos empresariales, actividades personales y en mostrar, a través de redes sociales, un estilo de vida centrado en el trabajo y la superación.