El abogado de Klug advierte que si Farfán falta a la segunda convocatoria, el caso se judicializará. Melissa Klug anhela un acuerdo que priorice el bienestar de sus hijos.

Melissa Klug y Jefferson Farfán continúan enfrentados en un nuevo capítulo de su disputa legal. La ‘Blanca de Chucuito’ busca incrementar la pensión de alimentos para sus hijos, pero la ausencia del exseleccionado peruano en la primera cita de conciliación complica el proceso. Una segunda inasistencia llevaría el caso directamente a la vía judicial.

Jefferson Farfán faltó a la primera citación y caso podría llegar al Poder Judicial

Melissa Klug volvió a hablar sobre su proceso legal con Jefferson Farfán y reveló que recientemente presentó una solicitud de conciliación para exigir un incremento en la pensión de alimentos destinada a sus hijos. La primera citación estaba programada para este martes 12 de agosto, pero el exfutbolista no asistió.

“Si bien es cierto estos procesos los empezó él, pidiendo una reducción de alimentos, yo pedí un aumento y ahora se ha centrado en un solo proceso, se han acumulado...”, explicó la chalaca en entrevista exclusiva con ‘América Hoy’.

El abogado de Klug, Wilmer Arica, advirtió que, si el exseleccionado no se presenta a la segunda convocatoria, fijada para el 26 de agosto, el caso pasará directamente a instancias judiciales.

“En ese caso que no asistiera a la segunda invitación, establecida para este 26 de agosto, corresponde acudir al Poder Judicial a fin que se fije una pensión a favor de sus hijos”, detalló el letrado.

Por su parte, la ‘Blanca de Chucuito’ contó que la representante legal de Farfán se comunicó con ella para informarle que no había recibido la citación correspondiente a la primera fecha.

Melissa Klug prioriza la educación de sus hijos en medio de disputa legal con Farfán

Melissa Klug dejó en claro que su principal deseo es cerrar los conflictos legales con Jefferson Farfán y alcanzar un acuerdo por el bienestar de sus hijos.

“Yo de verdad, de todo corazón, espero conciliar. Él me ha llenado de procesos judiciales hace diez años, vengo batallando muchos juicios y espero que este 26, que es la última citación, se llegue a buen puerto y podamos conciliar por nuestros hijos”, expresó la empresaria en declaraciones a la prensa.

Durante la conversación, también subrayó que el legado más valioso que un padre puede dar no se mide en bienes materiales, sino en oportunidades de formación.