Gisela Valcárcel sorprende al revecer su última voluntad sobre cómo desea ser despedida, optando por un funeral íntimo, sin cámaras ni homenajes mediáticos.

    Gisela Valcárcel revela su voluntad
    Gisela Valcárcel ha dejado sorprendidos a sus seguidores con una revelación muy personal sobre cómo quiere que sea su último adiós. La conductora, considerada un ícono de la televisión peruana, compartió en familia los detalles de su última voluntad. Su decisión ha generado debate, pues se aleja de las típicas despedidas públicas de las figuras mediáticas.

    wapa.pe

    Gisela Valcárcel revela su última voluntad

    La revelación de Gisela Valcárcel sobre cómo quiere que sea su despedida final ha generado sorpresa y reflexión entre sus seguidores. Durante una reunión familiar, la conductora más emblemática de la televisión peruana dejó claro que incluso en ese momento quiere mantener su sello personal.

    La popular ‘Señito’ fue contundente al expresar su deseo de un adiós sin cámaras, sin programas especiales y sin transmisiones en vivo desde el cementerio. “Nada de homenajes apoteósicos. Quiero que sea íntimo”, afirmó con la determinación que siempre ha mostrado frente a las pantallas.

    Para Gisela, quien ha liderado los programas más vistos del país durante décadas, su funeral no debería convertirse en un espectáculo mediático. Con una mezcla de humor y sinceridad, comentó al diario Expreso: “Siempre hablan cosas buenas de los muertos… aunque siempre hay su porcentaje que habla mal también”.

    Además, recalcó que el verdadero reconocimiento debe darse en vida. “Mientras estemos con vida, hagamos el bien. Venimos al mundo por ese propósito”, señaló, subrayando que los homenajes más valiosos son aquellos que nacen del cariño genuino y no de ceremonias multitudinarias cuando la persona ya no está para escucharlos.

    wapa.pe

    Gisela Valcárcel revela nuevo emprendimiento tras su salida de la TV

    A finales de 2022, Gisela Valcárcel cerró un importante ciclo en su carrera al despedirse oficialmente de las pantallas con la última temporada de El Gran Show. Durante el 2023, aunque no apareció frente a cámaras, continuó activa en el mundo del entretenimiento a través de su empresa GV Producciones, responsable de programas como América Hoy.

    El año cerró con otro cambio significativo: la finalización de su contrato con América Televisión, poniendo fin a una larga etapa como uno de los rostros más representativos de la señal.

    En una transmisión en vivo desde Instagram, la popular ‘Señito’ contó cómo fueron esos meses lejos de la conducción: “Yo he trabajado hasta diciembre y estuve en la postproducción de ‘Cuál es el verdadero’. Trabajé duro. Durante el año pasado, además, estuve construyendo una casa, un edificio. Para mí, fue un aprendizaje de aquellos, entrar desde el primer instante. El año pasado, estuve full. No tenía tiempo para nada, este año está bueno detenerme en cuanto estar frente a cámaras”.

    Por ahora, su regreso a la televisión no está en sus planes, aunque no descarta que ocurra en algún momento. “Estoy en un proyecto que me tendría como productora y dirigiendo que no es para TV. Espero en dos meses contarles”, adelantó, dejando la intriga sobre su nuevo emprendimiento.

