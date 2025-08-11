Wapa.pe
Los rumores sobre la salida de Valeria Piazza de 'América Hoy' generaron revuelo en redes y Gisela Valcárcel se encargó de aclarar qué pasará con la conductora.

    Los rumores sobre la permanencia de Valeria Piazza en América Hoy’ encendieron las redes en los últimos días. Un video viral en TikTok alimentó la especulación, asegurando que la conductora no regresaría al magazine matutino. Sin embargo, Gisela Valcárcel decidió aclarar el panorama y frenar las versiones que circulaban. Su respuesta sorprendió a los seguidores del programa y puso fin a las dudas.

    wapa.pe

    Gisela Valcárcel desmiente rumores sobre la supuesta salida de Valeria Piazza de ‘América hoy’

    En los últimos días, un video en TikTok de la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, desató rumores sobre el futuro de ‘América Hoy’. Según explicó, el magazine no se transmite en vivo, sino grabado, y su retorno a la pantalla estaba previsto para el 4 de agosto. No obstante, aseguró que una de las integrantes no formaría parte del regreso.

    De acuerdo con Lorena, la conductora que habría decidido dar un paso al costado sería Valeria Piazza, quien, siempre según su versión, habría recibido comentarios como: "Ay, que tú no estás bien enterada", "Tienes que saber lo que hablas" y "No nos puedes hacer quedar mal". Dichas frases, según la tiktoker, habrían generado un clima incómodo para la modelo.

    Frente a estas especulaciones, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y responder a la inquietud: “¿Por qué sacaron a Valeria Piazza?”. La figura de televisión fue tajante: "Noticia fake, ¿de dónde viene? Del enemigo. Eso no es verdad. Nunca la sacaron. Tengan buen domingo. Voy a seguir respondiendo más tarde”.

    wapa.pe

    Valeria Piazza habría dado un paso al costado en ‘América hoy’ por tensiones internas, según Pati Lorena

    En TikTok, la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, encendió la polémica al compartir supuesta información interna sobre ‘América hoy’. En su video, reveló que el programa no se transmite en vivo, sino grabado, y que el equipo tenía previsto retomar actividades el 4 de agosto. Sin embargo, aseguró que no todos volverían: una de las integrantes habría decidido despedirse para siempre.

    “Lo que me ha contado las paredes de Santa Beatriz: ‘América hoy’ está grabado, no sale en vivo. Estos regresan recién el cuatro, pero, ¿adivina qué? Solo van a regresar tres, porque una renunció. ¿Adivinen quién se va? Valeria Piazza”, comentó.

    Según la creadora de contenido, el contrato de Piazza era de corta duración y debía renovarse, pero la ex Miss Perú habría decidido no continuar debido a la presión que, presuntamente, recibió de sus compañeras.

    “Dicen que le empezaron a hacer mucha carga. Le decían cosas como: ‘Ay, que tú no estás bien enterada’, ‘Tienes que saber lo que hablas’, ‘No nos puedes hacer quedar mal’. Ella no va a renovar su contrato. Solo tenía contrato por unos cuantos meses y debía renovarlo. Iba a hacerlo, pero, las otras le están haciendo mucha carga, prefiere irse”, explicó.

    Además, Pati Lorena señaló que, aunque una de las productoras estaría interesada en que Piazza permanezca, al menos dos integrantes no verían con buenos ojos su permanencia. Incluso, habrían buscado reducir su participación en pantalla.

    “Ya verán en agosto la Valerita no regresa. Bueno, a menos que la convenzan, porque dicen que Gisela sí la quiere. Pero hay dos hermanastras que no la quieren. Incluso le habrían dicho: ‘solamente habla cuando te pregunten. ¿Cómo va a ser eso’?”, remarcó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

