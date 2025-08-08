En medio de la controversia de Ethel Pozo y Valeria Piazza, se filtró un video de las artistas junto a Gisela Valcárcel.

La productora Pati Lorena sorprendió al revelar que Ethel Pozo se enojó con Valeria Piazza por robarse la atención de los seguidores en los TikToks que los conductores de América Hoy grababan, lo que hizo que Valeria rompiera en llanto y pensara en dejar el programa. Tras este incidente, un video filtrado mostró a las dos conductoras, junto con Gisela Valcárcel y el resto del equipo, en medio de la controversia. ¿Volvió a repetirse la situación?

Filtran video donde Ethel Pozo, Valeria Piazza y Gisela Valcárcel protagonizan nueva escena

Después de que Pati Lorena revelara la tensa reacción de Ethel Pozo hacia Valeria Piazza, se filtró un video donde se ve a ambas conductoras, Gisela Valcárcel, Janet Barboza y Edson Dávila en medio de la polémica. Según se sabe, tras los gritos de Ethel, Gisela intervino para calmar a Valeria, quien estaba considerando renunciar. Luego de este altercado, todo el equipo, incluida Gisela, se reunió el jueves 7 de agosto en un restaurante de lujo para compartir un rato agradable juntos.

Ethel Pozo fue la encargada de filtrar cómo fue el encuentro, y se observó que ella y Valeria estaban sentadas en lugares distantes. A pesar del ambiente armonioso y las risas que demostraban buena relación, casi no hubo interacción entre Ethel y Valeria.

La intervención de Ethel Pozo y el poder de Gisela Valcárcel

Cuando el camarero sirvió un plato de mariscos con sal, se notó el poder de Ethel cuando su madre, Gisela Valcárcel, estaba presente. Ethel aprovechó para hacer algunas quejas, lo que respaldaría la versión de Pati Lorena sobre los reclamos de Ethel hacia su equipo. "Mamá, mira lo que ha pasado, ¿qué le han traído a Edson? Mira tu plato... Mira todos los platos lindos", se quejaba Ethel, reclamando a Gisela por el plato de Edson, quien había pedido en broma solo el pellejo del pescado y el camarero lo tomó en serio.

Gisela Valcárcel no encontró gracia en la situación y no aceptó que Edson hubiera rechazado su plato. "Ethel, pero es que eso no se puede hacer, tú le pediste", dijo Gisela, visiblemente incómoda por el desperdicio de comida.

¿Qué pasó con Valeria Piazza tras el conflicto con Ethel Pozo?