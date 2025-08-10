Angie Arizaga y Jota Benz celebran el primer cumpleaños de su hijo con su primer viaje fuera del Perú, creando recuerdos inolvidables junto al pequeño Matteo.

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus fans al anunciar que emprendieron su primer viaje fuera del Perú junto a su bebé. La pareja eligió una ocasión muy especial para hacerlo: celebrar el primer año de vida de su hijo. Entre paisajes soleados, playa y momentos de diversión, las imágenes compartidas en redes reflejan una experiencia inolvidable.

Angie Arizaga y Jota Benz salen del país con su hijo

Angie Arizaga y Jota Benz enternecieron a sus seguidores al anunciar que realizaron su primer viaje familiar fuera del país junto a su pequeño hijo. La ocasión no fue cualquier escapada, sino una celebración muy especial: el primer cumpleaños de su primogénito, una fecha que ambos habían soñado incluso antes de convertirse en padres.

En su cuenta oficial de Instagram, la exfigura de realities compartió fotografías y mensajes llenos de emoción, destacando lo significativo que era para ellos vivir este momento en familia. Aunque no revelaron el destino exacto, las imágenes mostraban un paradisíaco resort con clima cálido, playa y piscina.

En una de sus historias, Arizaga recordó cómo, antes de la llegada de su hijo, solían imaginar ese instante tan esperado. “Siempre hablábamos de cuánto deseábamos tener un hijo y lo que haríamos en su primer añito. Ese día llegó y parece todo un sueño. Nuestro primer viaje familiar. Te amamos, hijito”, escribió junto a una instantánea en la que aparecen radiantes.

Los videos compartidos dejan ver un ambiente de descanso, risas y complicidad, en medio de paisajes soleados y el sonido del mar. Un viaje que no solo celebró un año de vida, sino que marcó un nuevo capítulo en su experiencia como padres.

La verdadera razón por la que el hijo de Angie Arizaga y Jota no lleva el apellido Benz

El 9 de agosto de 2024, Angie Arizaga y Jota Benz celebraron la llegada de su primer hijo, a quien llamaron Matteo Alessandro. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores no fue solo el nacimiento, sino un detalle en su acta de registro: el pequeño no lleva el apellido “Benz” que su padre utiliza como nombre artístico.

Detrás de esta decisión hay una razón legal. Aunque en el mundo del espectáculo se le conoce como Jota Benz, su nombre completo es José Luis Benzaquén Carpena. Por lo tanto, el apellido “Benzaquén” es el que figura oficialmente como paterno, mientras que “Benz” es únicamente una versión abreviada y estilizada que adoptó para su carrera desde su ingreso al reality Bienvenida la tarde en 2015.

Al tratarse de un trámite de registro civil, la normativa exige que los apellidos reflejen los nombres reales de los padres, por lo que Matteo lleva “Benzaquén” en lugar de “Benz”.