Melissa Klug ha roto el silencio sobre su relación con Jesús Barco, asegurando cómo maneja la distancia, tras ingreso del futbolista en club de Huánuco.

Melissa Klug rompió el silencio sobre el estado de su relación con Jesús Barco, en medio de la distancia física que los separa. La empresaria dejó clara su postura sobre la fidelidad con el futbolista ahora que se encuentra viviendo fuera de la capital. Con viajes constantes entre Lima y Huánuco, aseguró que mantiene su compromiso personal y profesional.

Melissa Klug habla sobre su relación con Jesús Barco y deja contundente mensaje sobre la fidelidad

En medio de la distancia que vive con Jesús Barco, quien actualmente juega en Huánuco, Melissa Klug decidió aclarar cómo se encuentra su relación con el futbolista y responder a las especulaciones que circulan en redes. La empresaria aseguró que, pese a la separación física, su romance se mantiene sólido, aunque dejó una advertencia muy clara sobre lo que no estaría dispuesta a tolerar.

Durante un enlace con 'América Hoy', la “Blanca de Chucuito” comentó que viajará constantemente entre Lima y Huánuco para cumplir con sus compromisos y continuar sosteniendo a su familia. “Dios me hizo linda, pero no millonaria, jajaja. Voy a ir y venir todo el tiempo”, dijo con humor.

Sin embargo, su tono cambió cuando le consultaron sobre la posibilidad de una traición. Klug no dudó en marcar límites: “Mira, mamacita, a lo largo de mi vida aprendí que el engaño y la traición son decisiones, y si decide hacerlo, es porque así lo quiso”.

Pese a la advertencia, Melissa confesó que hoy se siente plena con su pareja. “A estas alturas de mi vida, solo necesito descansar, estar tranquila y vivir en paz. Y si hasta el día de hoy él me lo da, es por eso que seguimos juntos”, expresó.

Sobre los planes de boda, la empresaria confirmó que nada ha cambiado y que próximamente podrían dar noticias. “Te juro que sí, todo sigue en pie”, sentenció.

Melissa Klug confía plenamente en Jesús Barco y descarta celos en su relación

Melissa Klug descartó que su viaje a Huánuco tenga que ver con una actitud de vigilancia hacia su pareja, Jesús Barco. La empresaria aseguró que su relación se basa en la confianza y que el futbolista le brinda constantes muestras de cariño.