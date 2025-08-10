Darinka Ramírez intensifica la disputa legal con Jefferson Farfán al cuestionar la ausencia del exfutbolista y el papel de Doña Charo en la vida de su hija.

La tensión entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sigue en aumento, ahora con un nuevo capítulo que involucra directamente a Doña Charo. La influencer encendió el debate al hablar sobre el rol de la madre del exfutbolista en la vida de su hija. Sus declaraciones se dieron en medio de un proceso legal por visitas y acuerdos económicos, marcado por la ausencia de Farfán en dos audiencias clave.

Darinka Ramírez hace fuerte acusación contra Doña Charo

En medio del proceso legal que enfrenta con Jefferson Farfán por el régimen de visitas y acuerdos económicos en favor de su hija, Darinka Ramírez sorprendió al pronunciarse sobre el papel de Doña Charo, madre del exfutbolista, como abuela.

Durante una entrevista con Magaly TV La Firme, la influencer cuestionó la cercanía de la abuela paterna con la menor. “No ha sido una abuela presente”, afirmó, explicando que por esa razón no permite que la niña acuda sola a la casa de Doña Charo.

Como se recuerda, el enfrentamiento legal entre la modelo y el empresario recobró vida luego de que Farfán no asistiera a dos audiencias de conciliación, la última realizada el 8 de agosto, cuyo objetivo era alcanzar nuevos acuerdos que favorezcan a la menor.

Respecto a la propuesta legal de la defensa del exfutbolista, Ramírez señaló que prefiere que las visitas entre padre e hija se realicen en su hogar para garantizar la seguridad y comodidad de la niña.

“Yo creo que es una niña muy pequeña para mandársela para allá, (pero es su abuela) no ha sido una abuela presente. Yo la he llevado algunas veces a su casa, pero yo siempre he estado ahí. Sería lo ideal primero el nexo paternal con mi hija, que no lo ha hecho para luego ver el tema de si puede sacarla o no”, expresó con evidente incomodidad tras la segunda inasistencia de Farfán.

Darinka Ramírez acusa a Jefferson Farfán de ausencia y cuestiona su rol como padre

En medio de la disputa legal por el régimen de visitas y acuerdos económicos para su hija, Darinka Ramírez lanzó duras críticas no solo contra Doña Charo, sino también contra Jefferson Farfán. La influencer recalcó que el conflicto va más allá de lo económico y que lo realmente importante es construir un vínculo afectivo entre padre e hija.

“Él no sabe criar un hijo. En todo momento yo he estado presente cuando él la visitaba. Entonces, yo también sé que él estuvo llevando terapia psicológica por parte de sus otros hijos y yo también lo estuve llevando. Para eso se estaba coordinando la conciliación, porque no la ve desde hace cuatro meses”, declaró en el programa de Magaly Medina.