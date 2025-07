En una reciente entrevista para el programa 'Ponte en la cola' , Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán , explicó que el futbolista actualmente le entrega una pensión mensual de 9 mil soles . No obstante, detalló que dentro de ese monto también se incluye el pago del alquiler del inmueble en el que vive con su hija, por lo que considera que no cubre todos los gastos que implica su crianza.

Además, la empresaria dejó entrever que Farfán no habría cumplido con lo prometido inicialmente, ya que él le habría ofrecido encargarse del alquiler y del mobiliario de la vivienda. “Desde un principio él no cumplió con lo acordado porque me dijo que me iba a alquilar el departamento y lo iba a amoblar. Yo estaba cesareada y no podía trabajar, yo usé mis ahorros para invertir en la casa”, agregó.