Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en 'América Hoy'; conductora sorprende con su reacción

¿Bebé en camino? Onelia Molina sorprende con posibles síntomas de embarazo tras volver con Mario Irivarren

Onelia Molina, visiblemente afectada, generó bromas entre sus compañeros sobre su estado. Mario Irivarren, su pareja, mostró una reacción alarmante ante su malestar.

    ¿Bebé en camino? Onelia Molina sorprende con posibles síntomas de embarazo tras volver con Mario Irivarren
    Onelia Molina sorprende a Mario Irivarren | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Bebé en camino? Onelia Molina sorprende con posibles síntomas de embarazo tras volver con Mario Irivarren

    En medio de una intensa competencia en ‘Esto es Guerra’, Onelia Molina encendió las alarmas al confesar que se sentía mal. La participante, visiblemente afectada, soltó una frase que dejó a todos en shock, mientras la reacción de Mario Irivarren se robaba las miradas. Tras sufrir esta descompensación, se levantaron las alarmas con rumores de un supuesto embarazo, luego de reconciliarse con el chico reality.

    wapa.pe

    Onelia Molina enciende alarmas de supuesto embarazo tras volver con Mario Irivarren

    Durante la prueba en ‘EEG’, la arequipeña Onelia Molina debía resolver una operación de resta cuando Gian Piero Díaz le indicó: “Piensa rápido y dinos el resultado correcto en el siguiente cálculo mental”. Acto seguido, aparecieron los números en pantalla.

    Para sorpresa de todos, antes de responder, Onelia dijo: “Ay quiero vomitar”. Aunque contestó correctamente, sus palabras no pasaron desapercibidas. Katia Palma intervino de inmediato: “Bebita, ¿náusea, dolor de cabeza?”, poniendo picante a la situación.

    Gian Piero, entre risas, añadió: “Creo que no ha hecho bien los cálculos, ¿reconciliación? ¿viaje?”. La modelo no pudo evitar sonrojarse ante las bromas sobre su estado de salud y la reciente reconciliación con Mario.

    Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la expresión de Irivarren, quien, según los presentes, parecía casi “aterrado” por los comentarios. Mientras tanto, Onelia solo sonrió y afirmó que todo estaba bien.

    wapa.pe

    Onelia Molina cuenta los motivos detrás de su reconciliación con Mario Irivarren

    Tras su reciente viaje a Chile, las miradas se centraron en Onelia Molina y Mario Irivarren. Durante el programa, Katia Palma fue directa con el modelo y le consultó cuál era el verdadero estado de su relación. Mario no dudó en responder y confirmó que ambos decidieron darse una nueva oportunidad después de un periodo complicado.

    “Creo que todos saben que han sido meses bastantes ajetreados y estamos intentando retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz y tranquilidad, y así era cómo vivíamos día a día disfrutando mucho la vida, disfrutando el tiempo juntos, como una familia gatuna perruna, eso perdió en los últimos meses que han sido duro para ambos”, expresó el ‘Iri’ con sinceridad.

    Minutos después, Onelia tomó la palabra para explicar qué la motivó a volver con Mario. La participante confesó que el tiempo alejados fue una experiencia que le dejó valiosas lecciones, y aprovechó para resaltar las cualidades de su pareja. La modelo no dudó en describirlo como un “gran ser humano”, dejando claro que su reconciliación se basa en el cariño y la admiración mutua.

    ¿Bebé en camino? Onelia Molina sorprende con posibles síntomas de embarazo tras volver con Mario Irivarren
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

