Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

Suheyn Cipriani impacta al revelar un doloroso abuso en su infancia, momento que conmovió a su padre presente en el set de 'El Valor de la Verdad'.

    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"
    Suheyn Cipriani revela doloroso episodio | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    La participación de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’ dejó uno de los momentos más emotivos y conmovedores del programa. La modelo reveló un episodio doloroso que vivió en su infancia y que había guardado en silencio por décadas. La confesión sorprendió a todos, especialmente a su padre, quien estaba presente en el set y desconocía por completo la historia, por lo que no pudo evitar quebrarse y romper en llanto por el sufrimiento de su hija.

    Padre de Suheyn Cipriani se quiebra al escuchar por primera vez el abuso que sufrió su hija

    En una de las entregas más emotivas de ‘El Valor de la Verdad’, Suheyn Cipriani compartió públicamente uno de los capítulos más difíciles de su vida: el abuso que sufrió cuando tenía solo siete años. La modelo y exreina de belleza habló con voz entrecortada, reviviendo recuerdos que había guardado en silencio durante décadas.

    La confesión no solo conmovió a la audiencia, sino también a su padre, quien estaba presente en el set y desconocía por completo lo ocurrido. En medio de la entrevista, él escuchó por primera vez el relato de su hija, quedando visiblemente afectado.

    “Debí estar ahí”, expresó con voz quebrada, mientras intentaba contener las lágrimas. Suheyn reveló que nunca se lo contó en su infancia para evitar que él cargara con esa culpa. “Yo sabía que, si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años”, confesó.

    Aunque el momento fue doloroso, la modelo aseguró que hoy ha encontrado la paz. “Ya perdoné y ahora me encuentro bien”, afirmó, transmitiendo un mensaje de resiliencia y fortaleza.

    Suheyn Cipriani confiesa que intentó quitarse la vida a los 8 años por los maltratos de su madre

    En una de las revelaciones más duras que ha hecho en televisión, Suheyn Cipriani confesó que a los ocho años intentó quitarse la vida como consecuencia de los maltratos que recibía de su madre.

    “Sí, no encontraba luz al final de todo lo que pasaba porque mi mamá me golpeaba fuerte hasta casi perder el conocimiento, se tocaba de nervios y se desquitaba conmigo. Fue desde antes de lo que dije de la violación”, relató con visible emoción.

    Frente a Beto Ortiz, la exreina de belleza recordó la violencia física que vivía en su infancia. “Cachetadas, puñetes, sangrones, no entendía. Luego que me golpeaba me quedaba mirando al techo y decía: ¿Así es vivir? No quiero”.

    En ese momento, Suheyn tomó la decisión más desesperada: ingerir un producto tóxico que venía dentro de las cajas de zapatos. “Me comí dos bolsitas de bolitas, pero terminé en la clínica con 40 de fiebre”, contó.

    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"
    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    ;