Suheyn Cipriani fue la participante de 'El valor de la verdad' que dejó en shock a todos con sus fuertes revelaciones en el programa.

Suheyn Cipriani vivió uno de los episodios más emotivos y dolorosos en El valor de la verdad al revelar que, cuando tenía apenas siete años, sufrió abusos por parte de la pareja de su madre.

Lo más impactante de la noche fue que su padre, Christian Cipriano, quien la acompañaba en el set, se enteró de esta dolorosa verdad en ese preciso instante.

Beto Ortiz detiene grabación de 'El valor de la verdad'

El conductor Beto Ortiz, al notar que el padre estaba visiblemente afectado, interrumpió la grabación para sugerir que la joven lo consolara. “Deberías darle un abrazo porque la está pasando mal”, le dijo.

En un principio, Suheyn dudó en acercarse. “Si me acerco me voy a romper en pedazos. Él se enteró de algo muy doloroso y no me gusta que sufra”, explicó con la voz entrecortada. Sin embargo, finalmente decidió abrazarlo y dedicarle unas palabras de consuelo: “No llores, pa, ya lo superé. Ya estoy bien. Te amo mucho, eres un gran papá”.

“La pareja de tu madre abusó de ti”

Durante la entrevista, Ortiz le preguntó directamente: “¿La pareja de tu madre abusó de ti?”. Ella respondió que sí, y el polígrafo confirmó su testimonio. Fue entonces cuando relató el infierno que soportó en su propio hogar, donde el hombre le hacía creer que mantenían una relación sentimental.

“Mis padres nunca estuvieron juntos. Fue una etapa muy dura de mi vida. Sufrí mucho en ese tiempo. Al día de hoy es algo que he podido superar. Vivíamos en la misma casa. No me daba cuenta de las cosas”, dijo entre lágrimas.

“Él me hizo creer que teníamos una relación, que obviamente yo no quería tener. Pero me sentía un poco obligada. Me decía que éramos pareja, que me amaba. Por esa situación pensé que era mi culpa. Que yo lo seduje. Y no fue hasta que más grande me di cuenta”, relató.

Lo más doloroso para la modelo fue que su madre no le creyó. “Se lo dije a mi mamá. Es un tema muy delicado para mí. Yo trato de tener una buena relación con ella hasta el día. Pero ella es muy metida en la iglesia, pero no me apoyó. Decidió creerle a él”, lamentó.