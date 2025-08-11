Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

Suheyn Cipriani fue la participante de 'El valor de la verdad' que dejó en shock a todos con sus fuertes revelaciones en el programa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió
    Beto Ortiz detiene El valor de la Verdad
    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    Suheyn Cipriani vivió uno de los episodios más emotivos y dolorosos en El valor de la verdad al revelar que, cuando tenía apenas siete años, sufrió abusos por parte de la pareja de su madre.

    Lo más impactante de la noche fue que su padre, Christian Cipriano, quien la acompañaba en el set, se enteró de esta dolorosa verdad en ese preciso instante.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Beto Ortiz detiene grabación de 'El valor de la verdad'

    El conductor Beto Ortiz, al notar que el padre estaba visiblemente afectado, interrumpió la grabación para sugerir que la joven lo consolara. “Deberías darle un abrazo porque la está pasando mal”, le dijo.

    En un principio, Suheyn dudó en acercarse. “Si me acerco me voy a romper en pedazos. Él se enteró de algo muy doloroso y no me gusta que sufra”, explicó con la voz entrecortada. Sin embargo, finalmente decidió abrazarlo y dedicarle unas palabras de consuelo: “No llores, pa, ya lo superé. Ya estoy bien. Te amo mucho, eres un gran papá”.

    “La pareja de tu madre abusó de ti”

    Durante la entrevista, Ortiz le preguntó directamente: “¿La pareja de tu madre abusó de ti?”. Ella respondió que sí, y el polígrafo confirmó su testimonio. Fue entonces cuando relató el infierno que soportó en su propio hogar, donde el hombre le hacía creer que mantenían una relación sentimental.

    “Mis padres nunca estuvieron juntos. Fue una etapa muy dura de mi vida. Sufrí mucho en ese tiempo. Al día de hoy es algo que he podido superar. Vivíamos en la misma casa. No me daba cuenta de las cosas”, dijo entre lágrimas.

    “Él me hizo creer que teníamos una relación, que obviamente yo no quería tener. Pero me sentía un poco obligada. Me decía que éramos pareja, que me amaba. Por esa situación pensé que era mi culpa. Que yo lo seduje. Y no fue hasta que más grande me di cuenta”, relató.

    Lo más doloroso para la modelo fue que su madre no le creyó. “Se lo dije a mi mamá. Es un tema muy delicado para mí. Yo trato de tener una buena relación con ella hasta el día. Pero ella es muy metida en la iglesia, pero no me apoyó. Decidió creerle a él”, lamentó.

    Por miedo a lastimar a su padre, nunca le contó lo ocurrido. “Porque lo conozco cómo es”, reconoció. Ese temor se rompió en vivo, cuando Beto Ortiz decidió parar la grabación para que ella pudiera abrazarlo y decirle lo que llevaba años guardando.

    SOBRE EL AUTOR:
    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Filtran video de Ethel Pozo junto a Gisela Valcárcel y Valeria Piazza tras fuerte altercado que provocó lágrimas

    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca

    Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: “Imposible”

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

    Darinka Ramírez lanza fuerte acusación contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido..."

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Lourdes Sacín y su radical transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Dayanita admite que SE EQUIVOCÓ al dejar 'JB en ATV' y se sincera tras su renuncia: "El problema soy yo siempre"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;