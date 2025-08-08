Papá de Suheyn Cipriani ROMPE EN LLANTO al volver a escuchar los abusos que pasó su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / El Valor de la Verdad

En una emotiva intervención en El Valor de la Verdad, Suheyn Cipriani decidió abrir su corazón y contar aspectos desconocidos de su vida privada. Durante el avance del programa, la modelo y reina de belleza confesó, frente a su padre, los abusos que sufrió a manos de su madre, quien la había acusado de intentar arrebatarle su pareja.

El desgarrador testimonio de Suheyn Cipriani

El presentador Beto Ortiz le preguntó a Suheyn sobre un episodio de su niñez, cuando, a los 7 años, su madre la acusó de intentar "quitarle el marido". Con gran esfuerzo, la modelo confirmó esta dolorosa acusación. La conversación luego derivó en una desgarradora confesión sobre las agresiones que padeció a manos de su madre, incluyendo un incidente tan grave que, según ella, estuvo al borde de la muerte.

“Ella me tenía del cuello, casi no veía, escuché la voz de mi abuela gritando desde lejos: ‘¿Qué le estás haciendo? Suelta a la bebé, ¿qué te pasa?’. Mi mamá me golpeaba tan fuerte que estuve a punto de perder el conocimiento”, relató Suheyn entre lágrimas y con la voz quebrada.

El dolor de su padre al escuchar su relato

Ante estas impactantes revelaciones, la modelo hizo una pausa en la grabación y le preguntó a su padre si deseaba continuar en el set, al notar que se encontraba visiblemente afectado. “Pa, ¿quieres seguir ahí?, creo que no, papá, es que te ves muy mal… Tranquilo, yo estoy bien, te lo juro. Te amo mucho, eres un buen papá”, le dijo con ternura.

Al percatarse de que su padre no quería abandonar el programa, Suheyn se acercó a él y, al verlo llorar, su padre expresó con la voz entrecortada: “¿Debí estar más ahí, verdad?”. Ante su llanto, Suheyn trató de consolarlo, diciéndole: “No, papá, son cosas que no se pueden evitar”.

La relación con César Vega: un testimonio doloroso

