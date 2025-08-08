Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija

Suheyn Cipriani es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’. ¿Qué contará?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija
    Papá de Suheyn Cipriani ROMPE EN LLANTO al volver a escuchar los abusos que pasó su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / El Valor de la Verdad
    Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija

    En una emotiva intervención en El Valor de la Verdad, Suheyn Cipriani decidió abrir su corazón y contar aspectos desconocidos de su vida privada. Durante el avance del programa, la modelo y reina de belleza confesó, frente a su padre, los abusos que sufrió a manos de su madre, quien la había acusado de intentar arrebatarle su pareja.

    El desgarrador testimonio de Suheyn Cipriani

    El presentador Beto Ortiz le preguntó a Suheyn sobre un episodio de su niñez, cuando, a los 7 años, su madre la acusó de intentar "quitarle el marido". Con gran esfuerzo, la modelo confirmó esta dolorosa acusación. La conversación luego derivó en una desgarradora confesión sobre las agresiones que padeció a manos de su madre, incluyendo un incidente tan grave que, según ella, estuvo al borde de la muerte.

    “Ella me tenía del cuello, casi no veía, escuché la voz de mi abuela gritando desde lejos: ‘¿Qué le estás haciendo? Suelta a la bebé, ¿qué te pasa?’. Mi mamá me golpeaba tan fuerte que estuve a punto de perder el conocimiento”, relató Suheyn entre lágrimas y con la voz quebrada.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Chechito se quiebra al revelar que pagaba más de S/ 35.000 por semana solo en seguridad

    El dolor de su padre al escuchar su relato

    Ante estas impactantes revelaciones, la modelo hizo una pausa en la grabación y le preguntó a su padre si deseaba continuar en el set, al notar que se encontraba visiblemente afectado. “Pa, ¿quieres seguir ahí?, creo que no, papá, es que te ves muy mal… Tranquilo, yo estoy bien, te lo juro. Te amo mucho, eres un buen papá”, le dijo con ternura.

    Al percatarse de que su padre no quería abandonar el programa, Suheyn se acercó a él y, al verlo llorar, su padre expresó con la voz entrecortada: “¿Debí estar más ahí, verdad?”. Ante su llanto, Suheyn trató de consolarlo, diciéndole: “No, papá, son cosas que no se pueden evitar”.

    La relación con César Vega: un testimonio doloroso

    Suheyn también aprovechó para hablar sobre su tormentosa relación con el cantante César Vega. Con lágrimas en los ojos, la modelo relató las agresiones sufridas durante su relación, y aseguró que el salsero no tiene capacidad de

    “Él nunca me quiso. Él no quiere a nadie. Yo nunca voy a entender por qué fue tan malo conmigo”, expresó Suheyn, dejando claro el sufrimiento que vivió junto a él.

    SOBRE EL AUTOR:
    Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Natalia Segura anuncia que será 'madre' por segunda vez con Ignacio Baladán: “Tengo el ovario alborotado”

    ‘Loco’ Vargas es captado en salsoteca sin Blanca Rodríguez: “Pareciera una mujer de menos edad”, dice ‘Metiche’

    Christian Domínguez no aguanta las lágrimas y toma insólita decisión con hijos de Karla Tarazona tras imputaciones de Leonard León

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    La radical transformación de vida de Ernesto Jiménez: De chico reality y conductor de programa a brillar lejos de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug responde con todo a críticas por tener dos nanas: "Ser mamá no implica que me encierre"

    Jefferson Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero tras fuertes críticas en fiesta de Ana Paula Consorte

    Ethel Pozo entristece al anunciar DOLOROSA pérdida: "Estamos con el corazón destrozado"

    Hijo de Karla Tarazona PIDIÓ exponer a su padre Leonard León, pero ella lo impidió: “Se le ha calmado”

    Cielo Fernández es RETIRADA en pleno show de Corazón Serrano por sorpresivo motivo: "Gracias..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;