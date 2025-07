El cantante de música chicha, cuyo verdadero nombre es Sergio Romero y tiene solo 20 años, explicó que necesitaba protección las 24 horas del día debido a los altos niveles de inseguridad y amenazas de extorsión en el país. “Mientras yo dormía, otro tomaba el turno y se quedaba parado toda la noche. A veces me daba pena verlos en la madrugada muriéndose de frío”, comentó conmovido.

También relató que en varias ocasiones les pidió descansar, pero los miembros de su equipo se negaban con firmeza. “Les decía que se recuesten, pero me respondían: ‘No, estamos aquí para cuidarte’”, recordó el artista.

Ante esto, Beto Ortiz no dudó en hacer una comparación llamativa. Al conocer que cuando Chechito viajaba al interior del país lo acompañaba un equipo de ocho personas entre autos y motocicletas, el conductor comentó: “Dina Boluarte tiene menos”. Según su mánager, se conformó un equipo especializado de avanzada, inteligencia y resguardo para garantizar la seguridad del artista frente a la inseguridad actual.

“Sí, estuve con ella, pero todo fue trabajo. Era parte de una grabación, ella era mi pareja dentro del videoclip”, comentó. Sin embargo, reveló que Kanashiro lo sorprendió al aparecer en bikini durante la filmación, pese a que ella había dicho anteriormente que no lo haría. “No sé qué pasó, pero a mí me había dicho que eso no iba a ocurrir”, concluyó.