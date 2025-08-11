Suheyn Cipriani conmociona al revelar en ' El Valor de la Verdad '' que César Vega la echó de su hogar con su recién nacida a solo una semana de su cesárea.

La confesión de Suheyn Cipriani dejó a todos en shock. En ‘El Valor de la Verdad’, la modelo reveló un capítulo doloroso de su vida ocurrido apenas una semana después de su parto por cesárea, cuando el cantante César Vega la echó de su casa con su bebé.

Suheyn Cipriani revela episodio con César Vega tras dar a luz

La modelo Suheyn Cipriani sorprendió con estremecedores relatos durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’. En el programa, reveló que el salsero César Vega la echó de su casa apenas siete días después de dar a luz por cesárea, con su hija recién nacida en brazos.

Según contó, los problemas venían de tiempo atrás, incluso durante su embarazo, pero el episodio más doloroso ocurrió cuando, a tan solo una semana del nacimiento de su bebé, Vega llegó en estado de ebriedad a su vivienda.

"A los siete días (con cesárea), acababa de salir de la clínica, estuve tres días en la clínica, ya al séptimo día que estaba en la casa", relató.

La modelo recordó que ese día la situación se tornó violenta. "Llegó borracho, ya yo sabía que eso era problemas, había llegado a un punto que su borrachera tenía etapas, la primera llegaba, ponía música a todo volumen, reventaba el apartamento, estaba con la bebé adentro y yo cerraba la puerta, reventaba la puerta, entraba, nos peleábamos y como ya no le hacía caso, en ese momento estaba tan débil, tenía la bebé chiquita, yo ya no peleaba, eso lo exasperaba, cuando ya no daba más me decía: 'Vete, vete de la casa' y me botaba, salía a fumar, la casa era un desastre, las cervezas tiradas en el piso, me dijo: 'Vete, vete de la casa, vete así, sin zapatos, sin nada'", narró.

Cipriani confesó que, aprovechando un momento en que el cantante se distrajo, decidió marcharse. "Salí corriendo con mis cosas y mi hija en brazo", expresó.

Suheyn Cipriani revela mensajes hirientes de César Vega durante su embarazo

Durante su paso por el sillón rojo, expuso una serie de tensos y dolorosos episodios vividos junto al salsero César Vega, incluyendo mensajes que, según contó, él envió a su madre cuando ella estaba embarazada.

En el chat mostrado en el programa, la madre de Suheyn le pedía al cantante que dejara de discutir con la exreina de belleza debido a las constantes quejas de los vecinos. Sin embargo, la respuesta de Vega fue tajante:

“Le dije que se largue y se fue... qué triste debe ser tampoco la amo y menos a su barriga”. Este momento correspondió a la pregunta número 8 del programa, donde la modelo confirmó que el artista le había pedido que abortara, a pesar de que en un inicio había manifestado su deseo de ser padre.