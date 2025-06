Más de una década después de su primera aparición en el reality ‘Combate’ , Liliana Castro Mannarelli decidió en 2025 compartir públicamente los detalles que rodearon su ingreso al recordado programa de ATV . En una reciente conversación en el pódcast Habla Gus!, la empresaria explicó que su participación no fue una elección impulsiva, sino una decisión meditada que implicó dejar claras ciertas condiciones a los responsables del espacio televisivo.

En ese nuevo contexto, ya fuera del entorno judicial y con menor exposición mediática, Liliana recibió una segunda invitación para sumarse a ‘Combate’. “Me convocaron dos veces para Combate . La primera vez no acepté porque Eva aún estaba en juicio y yo no quería estar tonteando en ‘Combate’ cuando ella estaba sufriendo en una cárcel”, confesó durante la entrevista.

“Fui a hablar con ellos y les dije que la única forma que yo entrara al programa era con estas tres condiciones: quiero ganar esto, tiene que estar mi hermana conmigo y no me voy a poner esos trajes. No quería estar con el poto al aire, por respeto a los televidentes”, señaló con franqueza.