Magaly estalla contra Ernesto Pimentel por entrevista a John Kelvin: “Una payasada para esconder lo que ocurrió”

Magaly fue enfática: no se puede permitir que la televisión le dé espacio a agresores bajo el disfraz de "arrepentidos". “Esto no es entretenimiento, esto es revictimizar a una mujer que ya sufrió bastante”, dijo, refiriéndose a Dalia Durán.

La crítica fue directa no solo al programa, sino también a los medios que buscan rating con historias dolorosas sin el mínimo respeto por la verdad. “La violencia no se maquilla. No se canta. No se aplaude. Se condena”, remató la figura de ATV, con el respaldo de Cabrejos, quien coincidió en que la televisión debe dejar de blanquear a quienes alguna vez ejercieron violencia y ahora buscan redención a través del show business.