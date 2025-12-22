Hija de Melissa Klug llora al perder cuenta clave para su negocio en TikTok: “Me da cólera”

Melissa Lobatón denuncia nuevo bloqueo de su TikTok con más de 600 mil seguidores y revela cómo afecta su negocio y estabilidad emocional.

La creadora de contenido Melissa Lobatón volvió a atravesar un duro golpe en el mundo digital. A través de una transmisión en vivo, la influencer confirmó que su cuenta oficial de TikTok fue bloqueada nuevamente, dejándola sin acceso a una comunidad que superaba los 600 mil seguidores. El impacto no fue solo emocional: su tienda virtual de productos importados, que dependía en gran parte de esa plataforma, quedó paralizada de inmediato.

La joven empresaria no ocultó su frustración al contar lo ocurrido. Reconoció que no es la primera vez que enfrenta este escenario y que el desgaste emocional se ha acumulado con el tiempo, especialmente por tratarse de una cuenta que había construido durante años con dedicación constante.

Melissa Lobatón rompe en llanto tras perder su cuenta de TikTok

Durante el live, Melissa expresó su indignación y tristeza por la pérdida repentina de su perfil, el cual era una de sus principales fuentes de trabajo. “Me da cólera. Me cerraron mi cuenta de 620 mil seguidores, que la tenía desde hace años y la trabajaba todos los días”, dijo visiblemente afectada.

La influencer explicó que el esfuerzo invertido iba más allá del contenido: era una plataforma clave para responder mensajes, anunciar promociones y mantener contacto directo con sus clientes. Aunque agradeció el respaldo de su madre y de su pareja, admitió que el cansancio pesa cada vez más y que empezar desde cero ya no se siente igual.

Denuncias, apelaciones y ninguna respuesta de la plataforma

Melissa detalló que intentó comunicarse con TikTok tras el bloqueo, pero no obtuvo solución alguna. Según contó, apeló la sanción y solicitó una revisión del caso, sin recibir respuesta.

“Ya estoy cansada”, confesó, al revelar que esta es la quinta vez que atraviesa una situación similar.

Según su versión, el cierre de la cuenta se habría producido tras una serie de denuncias que ella considera injustificadas. Incluso compartió la explicación que le habrían dado sobre el sistema de reportes de la red social: “A mí me han dicho que se necesita de muy poquita gente (que denuncie) para que bloqueen tu cuenta para siempre”, afirmó.

Pese a ello, descartó buscar atajos como comprar cuentas con seguidores ya creados y aseguró que, si decide volver, lo hará desde cero, aunque actualmente no cuenta con los recursos para invertir en una nueva estrategia digital.

Sospechas, fe y un mensaje con indirecta incluida

En medio de su descargo, Melissa dejó entrever que sospecha del origen del bloqueo, aunque prefirió no dar nombres. Aprovechó el momento para enviar un mensaje que mezcló convicción personal y fe religiosa: “Yo sé de dónde viene ese daño. Yo no trabajo con brujería, yo no hago nada de eso porque yo soy cristiana y esas cosas no van conmigo. Yo sé que Dios ve todo y devuelve todo”.

Mientras lidia con la incertidumbre digital, la influencer también vive un momento importante en su vida personal. El pasado 25 de noviembre celebró su graduación como chef en un reconocido instituto, ceremonia a la que asistieron su madre Melissa Klug y Jesús Barco. Orgullosa, su mamá le dedicó un mensaje público: “Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil”.

La ausencia de su padre biológico, Abel Lobatón, no pasó desapercibida para los usuarios en redes, quienes comentaron el detalle en diversas plataformas.