ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Melissa Lobatón Klug aclara su relación con Abel Lobatón, indicando que no lo considera parte de su vida ni como figura paterna, a través de sus redes sociales.

    Melissa Lobatón rechaza a Abel Lobatón como padre | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Melissa Lobatón Klug se refirió nuevamente a la relación que mantiene con Abel Lobatón, dejando claro que entre ambos no existe ningún lazo emocional. La joven fue directa al señalar que no lo considera parte de su vida ni como referencia paterna. Sus palabras se dieron a conocer a través de sus plataformas sociales, espacio donde suele responder inquietudes y comentarios de sus seguidores.

    Hija de Melissa Klug descarta vínculo con su padre Abel Lobatón

    Melissa Lobatón volvió a generar conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre el vínculo, o la ausencia de este, con Abel Lobatón. La hija de Melissa Klug no dejó espacio para interpretaciones y fue contundente al describir cómo lo percibe actualmente.

    “Yo no tengo relación ninguna con ese ser humano, entonces, en verdad, es como si fuera un equis. No lo considero mi padre”, afirmó con firmeza, palabras que rápidamente llamaron la atención por su carga emocional y claridad.

    El mensaje, difundido entre sus seguidores, incluyó también una reflexión dirigida a otras mujeres que atraviesan situaciones familiares complejas. “Chicas, ustedes tienen que entender algo, y es la última vez que lo voy a decir… no tengo relación con ese ser humano”, expresó, enfatizando que en su caso no existe una figura paterna activa.

    La joven, hermana de Samahara Lobatón, recordó que no todas las historias familiares siguen el mismo molde y que muchas personas crecen sin una referencia paterna estable o cercana.

    ¿Qué dijo Melissa Klug sobre el rol paterno de Abel Lobatón en la vida de sus hijas?

    Melissa Klug llegó al set de ‘América Hoy’ para conversar sobre su reciente participación en el programa 'Esta Noche', pero la entrevista tomó un giro emocional cuando los conductores le consultaron por las fuertes palabras que su hija Melissa Lobatón dedicó a Abel Lobatón. La producción le mostró nuevamente el video viral de TikTok donde la joven expresaba su sentir hacia su padre biológico.

    Al ver las imágenes, la empresaria no evitó pronunciarse y dejó claro cómo interpreta la postura de su hija menor. “Lo que no nace… lo siento”, indicó Klug, recordando que, según su versión, el exfutbolista estuvo ausente en la crianza tanto de Melissa como de Samahara.

    “Abel nunca estuvo en la vida de mis hijas que Samahara lo haya perdonado ya de grande, son decisiones totalmente distintas”, añadió, marcando la diferencia entre las experiencias de ambas jóvenes.

    Finalmente, Melissa destacó la presencia de otra figura importante en su familia: Raúl Marquina, padre de su primogénita Gianella. “El que siempre estuvo presente fue Raúl Marquina, papá de mi hija mayor Gianella. Él siempre ha estado presente hasta el día de hoy”, aclaró, subrayando el rol que desempeñó en la vida de sus hijas menores cuando eran pequeñas.

    ;