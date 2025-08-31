Abel Lobatón multiplica por cero a Melissa Klug y Samahara tras ser tildado de “padre ausente”: “Yo estoy feliz y tranquilo”

Abel Lobatón minimizó las críticas de Melissa Klug y su hija Samahara, quienes lo acusan de ser un padre ausente. El exfutbolista prefiere ignorar las acusaciones.

Abel Lobatón se desentiende de críticas de Melissa y Samahara | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Tras las duras declaraciones de Melissa Klug y su hija Samahara sobre su rol como padre, Abel Lobatón evitó dar explicaciones y restó importancia al asunto. Lejos de asumir responsabilidades o responder con autocrítica, el exfutbolista prefirió minimizar las acusaciones y mostrarse indiferente.

Abel Lobatón se desmarca de las críticas de Melissa Klug y Samahara

Abel Lobatón decidió no entrar en polémicas tras las constantes acusaciones de Melissa Klug y su hija Samahara, quienes lo calificaron como un padre ausente. El exfutbolista prefirió minimizar los comentarios y asegurar que vive enfocado en su presente.

“Ja, ja, ja, ya de eso no tengo nada que decir. Yo estoy feliz, desconectado de todo y de todos, solo mi día a día es fútbol y mi club CNI de Iquitos”, señaló en entrevista con Trome.

En relación a las declaraciones de Samahara en ‘El valor de la verdad’, donde aseguró que lo había perdonado pero que su hermana Melissa Lobatón no mantenía comunicación con él, Abel optó por restarle importancia al asunto. "Ellas lo dicen, que ellas respondan, yo no diré nada. Estoy tranquilo", enfatizó el exjugador.

Melissa Klug no se guarda nada al hablar de Abel Lobatón

Melissa Klug volvió a referirse a la relación que mantuvo con Abel Lobatón y no dudó en dejar un contundente mensaje sobre el rol que él tuvo en la vida de sus hijas. Durante su visita al programa 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, la empresaria remarcó que fue ella quien asumió sola la crianza y formación de Samahara y Melissa.