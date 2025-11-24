Melissa Lobatón narra su incomodidad tras el ingreso inesperado de Jesús Barco a su habitación, mientras su madre Melissa Klug dormía, reavivando la polémica familiar.

Melissa Lobatón causó gran sorpresa tras contar cómo un ingreso inesperado de Jesús Barco a su habitación la terminó afectando. La influencer detalló que el futbolista solía aparecer en su cuarto cuando su madre Melissa Klug ya dormía, lo que generó incomodidad y nuevas interrogantes sobre la convivencia familiar.

Melissa Lobatón cuenta cómo terminó enferma tras encuentro inesperado con Jesús Barco

La reciente aparición de Melissa Lobatón en redes sociales ha vuelto a encender la polémica alrededor de la separación entre Melissa Klug y Jesús Barco. Todo comenzó cuando la hija menor de ‘La Chalaca’ perdió la paciencia durante una transmisión en vivo junto a Samahara y, visiblemente incómoda, expulsó al futbolista de su cuarto. Aquella escena fue solo el inicio de una serie de revelaciones que nadie esperaba.

Según relató la joven influencer, no era la primera vez que Barco ingresaba a su habitación mientras su madre descansaba, lo que despertó dudas entre los seguidores sobre la dinámica familiar. En el video, Melissa no ocultó su molestia y explicó que su reacción tenía un motivo: Barco estaba enfermo y temía contagiarse, situación que finalmente ocurrió.

Tras el incidente, Melissa reapareció en Instagram con un notorio malestar y confirmó que terminó enfermando.

"Adivinen quién se enfermó. Amanecí con un dolor de garganta terrible", comentó en un clip donde lucía agotada antes de promocionar una casa de apuestas. La joven añadió que su cumpleaños está cerca y que la enfermedad podría arruinar sus planes.

La situación se complica aún más debido a que Melissa sufre de hemoglobina baja, un problema que afecta su recuperación y que la obliga a visitar clínicas con frecuencia. La influencer aseguró que esta vez le ha resultado difícil atenderse por motivos económicos, algo que preocupó a sus seguidores.

Además, recordó que esta no era una situación aislada: Barco solía ingresar a su cuarto cuando “se aburría” y Melissa Klug ya estaba dormida.

Hija de Melissa Klug enfrenta tenso momento con Jesús Barco en plena transmisión

Un reciente video difundido en TikTok dejó al descubierto un incómodo intercambio entre Melissa Lobatón y Jesús Barco dentro de la casa de la familia Klug. En las imágenes se observa que el futbolista ingresa a la habitación de la joven, lo que desencadena una reacción inmediata por parte de ella.

Melissa, visiblemente fastidiada, intenta mantener distancia al sospechar que Barco podría estar enfermo. Esta preocupación la lleva a pedirle que se retire del cuarto. “Jesús, ¿Puedes irte de mi cuarto porque estás con la peste?”, se le escucha decir mientras trata de evitar un posible contagio.

El deportista intenta restarle importancia a la situación y asegura que no tiene ningún malestar. “Es alergia. Si no tengo tos, no tengo nada”, responde, intentando justificar los síntomas que Melissa percibía.