¿Indicios de reconciliación? Este jueves 20 de noviembre, Samahara Lobatón celebró su cumpleaños número 24, y la sorpresa fue la presencia de Melissa Klug y Jesús Barco juntos, como pareja. Las imágenes fueron reveladas por la conductora Magaly Medina en su programa de espectáculos, lo que despertó gran expectativa entre los seguidores. La aparición de ambos en el mismo evento ha generado comentarios y rumores sobre un posible acercamiento tras su reciente ruptura.

Melissa Klug y Jesús Barco se lucen juntos en el cumple de Samahara

La noche del jueves 20 de noviembre, Magaly Medina informó en su programa que Melissa Klug y Jesús Barco asistieron juntos a la celebración de Samahara Lobatón, lo que podría indicar una posible reconciliación a pesar de que traten de ocultarlo.

“Ellos pueden decir: ‘Es que somos padres de una criatura y hay eventos a los que debemos ir juntos’. Ese es el pretexto de todas aquellas parejas que finalmente no pueden romper un vínculo. No quieren cortar esa dependencia emocional”, afirmó la periodista.

La fiesta de la influencer, realizada en Surco, también vivió un momento crítico cuando la policía llegó al lugar por exceso de ruido. Al regresar, Jesús Barco evitó hablar con las cámaras de Magaly Medina.

“Jesús, ¿has recibido el perdón de Melissa?, ¿por qué no hablar Jesús?, si te vemos aquí en la fiesta de Samahara es porque Melissa te ha perdonado, ¿no?, ¿atrás quedó el piscinazo de Huánuco?“, preguntó el reportero.