La influencer celebró en la terraza de su condominio en Surco, pero la bulla generó quejas vecinales y provocó la intervención del serenazgo.

Samahara Lobatón cumplió 24 años y optó por festejarlo a lo grande en la terraza del condominio donde reside, en Surco. No obstante, lo que inició como una celebración llena de entusiasmo terminó volviéndose un momento incómodo cuando los vecinos decidieron llamar al serenazgo debido al alto volumen de la música y al horario que ya se había excedido.

Vecinos de Samahara Lobatón llaman a serenazgo por fiesta

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, convocó a familiares, amigos e incluso contrató música en vivo para disfrutar su cumpleaños número 24. Sin embargo, la reunión habría continuado más allá del tiempo autorizado, generando malestar entre los residentes del edificio, quienes optaron por contactar al serenazgo.

Según lo señalado en "Magaly TV La Firme", Samahara contaba con permiso solo hasta las 10 de la noche. Pese a ello, la celebración siguió más allá de esa hora. En las imágenes difundidas por el programa se observa al personal del serenazgo llegando al condominio para atender las denuncias.

En el video se oye claramente al agente de serenazgo consultarle por teléfono a la presidenta de la junta vecinal: "¿Hasta qué hora tiene permiso la señora? (Hasta las 10) ¿hasta las 10 tiene permiso? Voy a llamar a fiscalización".

La presidenta de la junta vecinal ratificó que el permiso concluía a las 10 p.m., pero que la música continuaba a alto volumen a las 10:19 p.m. Desde su programa, Magaly Medina también comentó lo ocurrido.