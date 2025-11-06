Samahara Lobatón no calla ante ruptura de Melissa y Jesús Barco: "Sabe que la amo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La pareja integrada por Samahara Lobatón y Bryan Torres regresó al set de Magaly TV La Firme el 5 de noviembre, sorprendiendo con una entrevista mucho más calmada y madura, en contraste con las tensas apariciones que protagonizaron meses atrás. Ambos admitieron que su relación ha dado un giro total y que actualmente disfrutan de una etapa de tranquilidad familiar, luego de superar conflictos, rumores y crisis mediáticas.
Con una expresión serena, Samahara afirmó que siente que los momentos difíciles quedaron atrás. “Ya pasamos lo peor. Ahora estamos alineados en la misma vereda. Hemos trabajado mucho como pareja y como papás”, señaló la exchica reality con tono reflexivo.
La influencer también contó que la llegada de sus hijos fue planificada y representa parte de la estabilidad que buscan consolidar. “Ainara fue buscada, perdí una trompa antes de tenerla. Asael también fue planificado. Él llegó como una calma para mí”, expresó con emoción, dejando ver que la maternidad ha sido un factor clave en su proceso de transformación.
Samahara Lobatón le dedica mensaje a Melissa Klug
Uno de los momentos más destacados de la conversación se produjo cuando Magaly Medina le consultó a Samahara sobre su madre, Melissa Klug, y el reciente término de su relación con Jesús Barco. La joven, con una actitud tranquila pero firme, prefirió mantenerse al margen de la polémica.
“De ese tema no tengo nada que hablar. Mi mamá sabe que la amo, pero no voy a opinar. Ella saldrá a aclararlo”, manifestó, dejando en claro su intención de no involucrarse en asuntos personales ni alimentar especulaciones sobre la expareja.
La entrevista finalizó en un ambiente positivo. Magaly, sorprendida por la madurez mostrada por ambos, les deseó éxitos en esta nueva etapa. “Bueno, sigan por ese camino, porque no hay nada mejor que encontrar paz en una relación”, comentó la periodista con una sonrisa.
Por su parte, Bryan Torres, fiel a su estilo relajado, cerró la conversación con humor al lanzar una frase que desató las risas del set: "Si nos casamos, puede ser la madrina, Magaly", dijo entre bromas.