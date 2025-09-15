Samahara Lobatón sorprende al compartir el primer día de clases de su hija en EE.UU., lo que genera controversia sobre su posible cambio de residencia.

Samahara Lobatón vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por un detalle familiar que sorprendió a todos. La influencer compartió el primer día de clases de su hija, pero el hecho no ocurrió en Perú, sino en Estados Unidos. La revelación llegó hasta su expareja, Youna, quien no tardó en reaccionar con un fuerte mensaje en redes. Su publicación ha desatado especulaciones sobre un posible cambio de residencia definitiva de la pequeña.

Youna se entera que su hija con Samahara Lobatón inició clases en EE.UU.

El drama en la vida de Samahara Lobatón y su expareja Youna vuelve a encender las redes sociales. Esta vez, el barbero utilizó sus plataformas para manifestar su molestia luego de enterarse de un importante cambio en la vida de su hija, y no precisamente por una llamada o mensaje directo.

Todo comenzó cuando Samahara compartió en sus historias de WhatsApp una imagen de su pequeña, Xixi, lista para su primer día de clases. "Primer día", escribió la hija de Melissa Klug junto a la tierna postal, en la que se aprecia a la niña a punto de ingresar al salón de clases.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que este inicio escolar no ocurrió en Perú, sino en Estados Unidos. Enterado de la situación por redes sociales, Youna no dudó en expresar su incomodidad públicamente.

"Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias. La gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión", escribió el barbero visiblemente afectado.