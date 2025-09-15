Wapa.pe
Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado

¿Samahara Lobatón abandona el Perú con sus hijas? Ex de la influencer hace inesperado anuncio: "Triste enterarme"

Samahara Lobatón sorprende al compartir el primer día de clases de su hija en EE.UU., lo que genera controversia sobre su posible cambio de residencia.

    Samahara Lobatón vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por un detalle familiar que sorprendió a todos. La influencer compartió el primer día de clases de su hija, pero el hecho no ocurrió en Perú, sino en Estados Unidos. La revelación llegó hasta su expareja, Youna, quien no tardó en reaccionar con un fuerte mensaje en redes. Su publicación ha desatado especulaciones sobre un posible cambio de residencia definitiva de la pequeña.

    Youna se entera que su hija con Samahara Lobatón inició clases en EE.UU.

    El drama en la vida de Samahara Lobatón y su expareja Youna vuelve a encender las redes sociales. Esta vez, el barbero utilizó sus plataformas para manifestar su molestia luego de enterarse de un importante cambio en la vida de su hija, y no precisamente por una llamada o mensaje directo.

    Todo comenzó cuando Samahara compartió en sus historias de WhatsApp una imagen de su pequeña, Xixi, lista para su primer día de clases. "Primer día", escribió la hija de Melissa Klug junto a la tierna postal, en la que se aprecia a la niña a punto de ingresar al salón de clases.

    Sin embargo, lo que más sorprendió fue que este inicio escolar no ocurrió en Perú, sino en Estados Unidos. Enterado de la situación por redes sociales, Youna no dudó en expresar su incomodidad públicamente.

    "Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias. La gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión", escribió el barbero visiblemente afectado.

    Finalmente, el ex de la influencer lanzó una frase que encendió las especulaciones sobre el futuro de la menor: "Primer día de escuela de Xixi en USA", comentó, dejando entrever que su hija ya estaría residiendo en el país norteamericano junto a su madre.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

