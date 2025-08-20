Samahara Lobatón revela la problemática económica con su expareja Youna. La influencer destapa el monto de pensión que recibe para su hija y cuestiona su estabilidad laboral.

La polémica entre Samahara Lobatón y su expareja Youna pica y se extiende tras las recientes confesiones de la hija de Melissa Klug. Esta vez, la influencer decidió contar cuánto dinero recibe como pensión para su hija mayor, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Samahara Lobatón revela cuánto le pasa Youna de pensión

Durante una charla con el periodista ‘Samu’ de Instarándula, Samahara Lobatón detalló la situación económica que vive con el padre de su hija, quien actualmente reside en Estados Unidos. Según reveló, el monto acordado no siempre llega en su totalidad.

“Él no pasa ni lo que dijo que podía pasar. Nadie le pide millones. 500 dólares fue el acuerdo y todos los meses tiene problemas (para pagar)”, escribió en un chat la integrante de las Hermanas Klug.

Pero sus revelaciones no se quedaron ahí. La joven madre también cuestionó la estabilidad laboral de Youna y dejó un comentario directo sobre su estilo de vida.

“Trabaja solo tres meses a la semana. Me metí con alguien que no tiene dinero; pero no hace nada por tenerlo”, escribió. Además, la exchica reality aseguró que se hace cargo de todos los gastos de su hija.

“Yo pago casa, nana, comida, gimnasia, extras, vacaciones, ropa, zapatillas, todo. Él solo debe asumir colegio y lonchera, nada más, y aun así no lo hace. Para el colegio no ha aportado ni un solo sol, nadie le pidió nada”, se lee en su conversación con Samu.

Youna expone conversación con Samahara

A través de sus redes sociales, Youna difundió supuestas pruebas que respaldarían su versión, incluyendo un audio telefónico en el que se escucha a la hija de Melissa Klug solicitándole dicho monto para asegurar la vacante en una reconocida institución educativa.

En el material difundido, el barbero cuestiona a Samahara por el elevado gasto y asegura que es una cifra imposible de costear. “Te lo agradezco, pero hay muchas buenas opciones. Yo no lo puedo pagar, ni siquiera lo puedes pagar tú porque tienes que sentarte en un programa para denigrarte y hablar de tu vida pasada para poder pagar un colegio”, se le escucha decir.

Youna revela fuertes mensajes de Samahara Lobatón

El barbero decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de capturas de chat en las que acusa a la hija de Melissa Klug de haberlo insultado y amenazado.

Según Youna, los mensajes se produjeron durante su último día en Estados Unidos, mientras compartía tiempo con su pequeña hija. En declaraciones públicas, mostró su indignación y aseguró que no permitirá más ataques en su contra.

“Acaba de llamar a mi hija diciéndole ‘abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás’. Una buena madre jamás en su sano juicio le hablaría así a su hija”, expresó con molestia.

El barbero también publicó conversaciones privadas en las que se leen fuertes insultos y advertencias de Samahara. “Oye figureti, a ti nadie te llama. Yo no voy a salir a defenderme, va a ser mi abogado, provecho. Eres un pu* cab** y lo sabes, necesitas ponerte a trabajar más!!! Porque nadie te va a pagar”, se aprecia en uno de los mensajes.