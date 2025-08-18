Wapa.pe
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Youna arremete contra Samahara Lobatón y la desmiente tras aparecer en EVDLV: "Los torturantes 5 años juntos y mientes"

Youna no se quedó de brazos cruzados y terminó sacando a la luz su versión de los hechos tras las revelaciones de Samahara Lobatón.

    Youna no habría quedado nada conforme tras escuchar lo dicho por Samahara Lobatón en su participación en El Valor de la Verdad. Según lo que compartió en redes sociales, el barbero aseguró que su expareja faltó a la verdad en sus declaraciones durante el programa.

    Luego de que la influencer obtuviera S/20 mil soles por su presencia en EVDLV, su exnovio decidió pronunciarse en su contra mediante un par de mensajes en Instagram.

    Es importante señalar que la relación entre Samahara y Youna continúa siendo conflictiva, ya que ella tiene la custodia de la hija que comparten, mientras que el barbero solo logra compartir con la pequeña en ocasiones puntuales. ¿Será que esta situación lo habría cansado?

    Youna responde tras lo revelado por Samahara Lobatón

    Minutos después de que terminara la emisión de El Valor de la Verdad con Samahara, Youna publicó varias historias en su cuenta de Instagram.

    Youna responde a Samahara
    Youna responde a Samahara

    “Yo si tengo muchas pruebas, te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intente separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos y ¿mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa", escribió inicialmente.

    Además, el barbero mencionó que estaría siendo víctima de amenazas desde que su hija con Samahara viajó para visitarlo. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el tema.

    “Estos son los últimos 4 días con Xianna, a pesar de que mi hijita no se quiere ir porque estamos disfrutando el tiempo juntos, tiene que volver porque un permiso legal pone en riesgo a mi familiar que trajo a mi hija porque desde que llegó, no dejan de amenazarnos. Tengo mucho que contar y que decir sobre lo que estoy pasando, es difícil entender como puede molestarle a alguien ver a su hija feliz”, añadió en otra de sus publicaciones.

    Youna arremete contra Samahara Lobatón y la desmiente tras aparecer en EVDLV: "Los torturantes 5 años juntos y mientes"
