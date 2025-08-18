Youna arremete contra Samahara Lobatón y la desmiente tras aparecer en EVDLV: "Los torturantes 5 años juntos y mientes"

Youna no se quedó de brazos cruzados y terminó sacando a la luz su versión de los hechos tras las revelaciones de Samahara Lobatón .

Youna no habría quedado nada conforme tras escuchar lo dicho por Samahara Lobatón en su participación en El Valor de la Verdad. Según lo que compartió en redes sociales, el barbero aseguró que su expareja faltó a la verdad en sus declaraciones durante el programa.

Luego de que la influencer obtuviera S/20 mil soles por su presencia en EVDLV, su exnovio decidió pronunciarse en su contra mediante un par de mensajes en Instagram.

Es importante señalar que la relación entre Samahara y Youna continúa siendo conflictiva, ya que ella tiene la custodia de la hija que comparten, mientras que el barbero solo logra compartir con la pequeña en ocasiones puntuales. ¿Será que esta situación lo habría cansado?

Youna responde tras lo revelado por Samahara Lobatón

Minutos después de que terminara la emisión de El Valor de la Verdad con Samahara, Youna publicó varias historias en su cuenta de Instagram.

Youna responde a Samahara

“Yo si tengo muchas pruebas, te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intente separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos y ¿mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa", escribió inicialmente.

Además, el barbero mencionó que estaría siendo víctima de amenazas desde que su hija con Samahara viajó para visitarlo. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el tema.