Samahara Lobatón se fue con todo contra el padre de su hija mayor y de su familia por mantener secuestrada a la pequeña en Estados Unidos y reveló la medida que tiene para recuperarla, ya que lleva 20 días lejos de ella.

    Samahara Lobatón compartió comunicado sobre la medida que tomó para traer a su hija de Estados Unidos. | Composición Wapa.
    Samahara Lonbatón está nuevamente dentro de una polémica y no por su participación en El valor de la verdad, sino por unas conversaciones que compartió Youna donde afirma que secuestró a su hija en los Estados Unidos, la cual viajó para estar con él durante 20 días. Luego de exposición de estos audios y chats, la hija de Melissa Klug compartió un comunicado en su Instagram donde anunció medidas para recuperar a su pequeña.

    Samahara Lobatón compartió medida para recuperar a su hija

    Samahara Lobatón usó su Instagram para acusar a Youna y a su tía del presunto secuestro de su hija, ya que aún no devuelve a la menor tras los 20 días pactados para que esté con él en Estados Unidos.

    La creadora de contenido decidió aclarar lo ocurrido y desmentir la versión del barbero. Según explicó, no se trató de una simple “desconfianza”, sino de algo más delicado: él se habría negado a cubrir el pasaje de regreso de su hija al Perú, lo que, en palabras de la influencer, fue más bien una excusa para no traerla de vuelta.

    "El papá del año dijo 'espérate que voy a cobrar de los programas para comprarle el pasaje a mi hija. Estaba esperando salir a hablar mal de mí para comprarle el pasaje", comentó la joven madre.

    Es más, hizo una pequeña entrevista a Magaly Medina el pasado 18 de agosto, la hija de Melissa Klug manifestó que el padre de su hija mayor la condicionó y le espere a que cobre a los programas de espectáculos. Por esa razón, decidió mandar a un familiar para traer a su hija.

    "Quién la trae a Perú no es su tía, es mi tía que tuvo que viajar porque el señor no quiso mandarla", añadió. Además, manifestó las muchas veces que Youna no ha querido ayuda económicamente para la niña y esta no sería la primera vez.

    "Debe 25 mil soles de devengados. Debe 1 mes de pensión. Mi hija está allá porque yo lo decidí", agregó.

    Youna no dejará ver a su hija a Samahara Lobatón

    Youna, exnovio de Samahara Lobatón, decidió alzar la voz y dar a conocer lo que asegura fueron fuertes amenazas de parte de la hija de Melissa Klug. Esto ocurrió después de que él apareciera en el programa de Magaly Medina para desmentir las declaraciones que Samahara dio en El valor de la verdad. Según relató, la influencer habría reaccionado con dureza tras verlo en televisión.

    El barbero afirmó que no solo ha recibido advertencias directas, sino que incluso Samahara habría involucrado a su pequeña en medio de la disputa. Para sustentar su versión, mostró mensajes en los que la joven le habría dicho a la menor que se despidiera de su papá porque sería la última vez que lo vería en un viaje, argumentando que él “es ilegal y no tiene cómo salir de los Estados Unidos”.

    "Gracias a toda la gente por sus mensajes. En el transcurso del día publicaré todas las pruebas de las amenazas que llevo recibiendo por parte de la mamá de mi hija, es el último día con Xixi ya les voy contando porque no volveré a quedarme callado. Acaba de llamar a mi hija diciéndole 'Abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás", escribió.

    Samahara Lobatón ANUNCIA medida para RECUPERAR a su hija por supuesto secuestro de Youna
