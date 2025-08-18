Wapa.pe
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Melissa Klug respondió con un emotivo mensaje a Samahara Lobatón tras sus fuertes confesiones en El valor de la verdad. La empresaria defendió a su hija y resaltó que “brilla con luz propia”.

    Melissa Klug sorprendió con mensaje. ¿Será para Samahara? | Composición Wapa.
    El pasado 17 de agosto, Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad y sorprendió con duras revelaciones sobre su vida familiar. La influencer no dudó en recordar los estrictos castigos de su madre, Melissa Klug, y lo expresó con crudeza: “Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”. La joven detalló que su crianza estuvo marcada por una disciplina férrea y momentos de tensión.

    El mensaje público de Melissa Klug a su hija

    Pese a las declaraciones, Melissa Klug prefirió responder con ternura a través de Instagram. La empresaria publicó un texto donde dejó claro su orgullo por Samahara: “Ella no vino a continuar mi historia, vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en la primera fila”, escribió, enviándole un mensaje de apoyo en medio de la polémica.

    “Mi hija brilla con luz propia”

    En sus historias, la expareja de Jefferson Farfán compartió un extenso mensaje en el que resaltó la independencia de su hija:
    “Mi hija no es mi reflejo, ella brilla con luz propia. Mi hija no es una extensión de mí: ella no copia mis silencios, los rompe. No quiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más firme que yo, más fiel a sí misma que yo. Porque ella no vino a continuar mi historia o a repetir mis patrones. Vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en primera fila”, escribió.

    Samahara compara a su madre con “Hitler”

    Entre sus declaraciones más comentadas, Samahara confesó que durante su adolescencia su madre aplicaba fuertes correcciones: “Conmigo era mano dura”, relató, antes de señalar que los castigos eran a “mano alzada”. Incluso, la influencer llegó a bromear diciendo: “Para eso estaba el Hitler de mi mamá”, al justificar cómo su madre ejercía control sobre su vida.

    Melissa Klug respondió con un emotivo mensaje a Samahara Lobatón tras sus fuertes confesiones en El valor de la verdad. La empresaria defendió a su hija y resaltó que “brilla con luz propia”.La creadora de contenido también reconoció haber experimentado con drogas en su juventud, pero aseguró que nunca desarrolló una adicción gracias a la vigilancia estricta de Melissa Klug. Hoy, con 22 años y madre de una niña, Samahara afirmó que esas experiencias marcaron su carácter y la relación que mantiene con su progenitora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

