Beto Ortiz reveló que Samahara Lobatón dijo ser mejor mamá que Melissa Klug, pero en EVDLV se retractó y cambió su respuesta frente a todos.

¡Momento polémico! La presencia de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad no pasó desapercibida. Durante su participación, la joven sorprendió al hablar de su madre, Melissa Klug, a quien cuestionó en su rol materno al afirmar inicialmente que era mejor mamá que ella. Sin embargo, tal como reveló Beto Ortiz, esa seguridad cambió frente a cámaras, cuando Samahara decidió retractarse en vivo y explicar la verdadera razón de su cambio de respuesta, generando gran repercusión en el programa.

Samahara Lobatón aseguró superar a Melissa Klug en su rol de mamá

La influencer Samahara Lobatón causó gran revuelo en la farándula tras una de sus confesiones en El Valor de la Verdad: "¿Eres mejor madre que tu madre (Melissa Klug)?". Aunque la pareja de Bryan Torres respondió con un contundente 'No', Beto Ortiz expuso que en un inicio había marcado lo contrario en el polígrafo.

"Mi mamá es una excelente mamá, más que un cambio de pregunta fue que yo estaba en duda en la respuesta. Yo me considero una excelente madre, pero siento que mi mamá no ha tenido métodos ortodoxos, más de la época antigua. Pero hoy en día mi mamá, es otra mamá" comenzó justificando su cambio de respuesta.

"No la juzgo, porque era muy chibola cuando era mamá (...) Ella ha ido mejorando con el tiempo, hoy en día es una madre espectacular con todos sus hijos. Lo dudé, no sabía decir que sí o que no. Mi madre es excelente, ella, mi abuela y mi bisabuela son mis ejemplos de madre. Respondí con mucha duda" sentenció finalmente.

Melissa Klug se pronuncia sobre EVDLV de Samahara Lobatón

Melissa Klug decidió pronunciarse tras el anuncio de la participación de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad el domingo 17 de agosto.

“Yo en este caso... mi hija ya es mayor de edad, es una mujer ya con sus bebes, está contando su vivencia, su historia, lo que ella ha vivido, yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida y sobre su vivencia”, dijo Melissa Klug para el programa ‘Ponte en la cola’.