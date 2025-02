Según los mensajes de Hellen, el artista de ‘Barrio Fino’ le mandaba mensajes como: "Que rica eres ptm. Tengo que volver a verte mi amor", "Avísame cuando te veo pues. Te quiero hacer el amor siempre", "Si estamos quedando 3 am. Dime. Termino y te busco", son algunos de los mensajes que él le envió a ella.

Lo peculiar fue que la tiktoker quiso comunicarse con la joven para saber si era real, pero no le respondió. Posteriormente, un amigo de la joven le respondió rechazando todo lo mencionada y negando que conozca al cantante, dejando más dudas que certezas sobre el tema. No obstante, la joven sí sigue en Instagram al salsero y a otros de la orquesta.

Pero eso no sería la única prueba que contradeciría la versión de que no se conocen, pues al revisar el historial de fotos del perfil de Facebook de ella, Bryan Torres ha reaccionado a diversas publicaciones donde ella muestra su figura. Hasta el momento, él no se ha referido al tema.