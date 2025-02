Sully Sáenz, la reconocida influencer y modelo peruana, vuelve a enamorar con su estilo único desde las calles de Florida. Esta vez, sorprendió a sus seguidores al desafiar las reglas tradicionales de la moda y apostar por un elegante vestido de terciopelo dorado en plena temporada de verano. A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de televisión compartió una imagen en la que luce impecable, complementando su look con accesorios perfectamente combinados.



La publicación no tardó en recibir una ola de elogios, con comentarios como “Bella y radiante”, “Muy preciosa” y “Elegante”. Pero, ¿cómo logra Sully Sáenz hacer que una prenda invernal se vea fresca y sofisticada en verano? Descubramos aquí su look y algunos consejos clave para brillar con estilo en cualquier temporada.