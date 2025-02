Después que la tiktoler ‘La Mana’ compartiera en su cuenta los supuestos chats que intercambiara Bryan Torres y la joven, también se mostró sorprendida al darse cuenta que ya no sigue a su pareja en Instagram. Al parecer, todo indicaría que hubo una pelea entre la Samahara y Bryan.

Es así que, luego de ver todas las publicaciones de su historia, Samahara Lobatón decidió romper su silencio y aclarar el tema: "Jajajajaja ay ya basta. No nos seguimos nunca, eso no es novedad. Él es mi marido, socio, futuro esposo, padre de mi hija, si lo sigo o no, es irrelevante", se lee en su mensaje.