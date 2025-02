En un espacio donde las figuras públicas e influencers revelan sus mejores trucos de belleza, ya sea a través de tratamientos estéticos o métodos caseros, esta vez se dio a conocer el secreto de Melissa Klug para mantenerse joven. La empresaria contó en un magazine que se insertó un chip como parte de un tratamiento de rejuvenecimiento.



La revelación ocurrió durante la secuencia “Sí o no”, en la que Tula Rodríguez le preguntó a Melissa si tenía algún truco para lucir tan joven. La ex de Jefferson Farfán no dudó en responder afirmativamente: “Le dicen rejuvenachip, me lo coloqué con mi doctor. Es un chip que se coloca en mujeres de nuestra edad (...) Ayuda a mantener la piel en buen estado y rejuvenecer”, explicó. Sin embargo, el tema volvió a surgir en sus redes sociales, cuando en un juego de preguntas, Melissa confirmó que esta era la segunda vez que se sometía al procedimiento.