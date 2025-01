Dalia Durán, modelo cubana y ex pareja del cantante Jhon Kelvin, ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al revelar el secreto detrás de su apariencia juvenil: un innovador tratamiento facial que está causando furor en redes sociales. A través de Instagram y TikTok, Dalia compartió detalles sobre el uso del esperma de salmón, una tendencia que ha ganado popularidad entre las celebridades de Hollywood. Este tratamiento promete rejuvenecer la piel, reduciendo hasta diez años de la apariencia y dejando un brillo radiante que no pasa desapercibido.



La confesión de la modelo no solo generó curiosidad entre sus seguidores, sino también un sinfín de preguntas sobre cómo funciona este revolucionario procedimiento. Pero, ¿qué hace tan especial este tratamiento? Descubre aquí los beneficios, el proceso y cómo esta técnica ha llegado a ser el secreto de belleza de las estrellas más glamorosas del momento.4o