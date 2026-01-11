Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

¡INESPERADO! Tula Rodríguez estaría a punto de sentarse en el podcast de Magaly Medina: "La invitaron hace un mes"

Tula Rodríguez estaría más cerca de aceptar la invitación al pódcast de Magaly Medina, un reencuentro que promete sacudir la farándula peruana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡INESPERADO! Tula Rodríguez estaría a punto de sentarse en el podcast de Magaly Medina: "La invitaron hace un mes"
    Periodista Jhon Cano afirmó que Tula podría sentarse en el podcast de Magaly Medina. | Composición Wapa
    ¡INESPERADO! Tula Rodríguez estaría a punto de sentarse en el podcast de Magaly Medina: "La invitaron hace un mes"

    El mundo del espectáculo local vuelve a agitarse ante la posibilidad de un reencuentro que, hace algunos años, parecía impensable. La eventual presencia de Tula Rodríguez como invitada en el pódcast de Magaly Medina ha despertado expectativa y especulación, luego de que se conociera que la invitación ya fue formulada y que la decisión estaría más cerca de lo que muchos imaginan.

    La información fue revelada por el periodista de espectáculos Jhon Cano, quien aseguró que el acercamiento no es reciente y que incluso la propia Tula buscó consejo antes de responder, consciente del historial de desencuentros públicos entre ambas figuras.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    La invitación que podría marcar un antes y un después

    Durante su participación en Show.pe, Jhon Cano contó que integrantes del entorno cercano de Magaly Medina tomaron la iniciativa de contactar a Tula Rodríguez para invitarla al pódcast. “Voy a contar una infidencia sobre Tula Rodríguez y Magaly Medina. Les cuento que Elizabeth Gamarra o Charito Vicentelo, levantaron el teléfono para invitar la temporada que ha pasado, hace un mes y algo, a Tula Rodríguez, para que se siente con Magaly Medina en su pódcast. Información de Tula”, reveló.

    Según el periodista, la exvedette no tomó la decisión a la ligera y compartió con él sus dudas sobre aceptar o no la propuesta. “Tula me dice a mí: ‘John, ¿debería ir?’ y yo: ‘¿Por qué no? Ya ha pasado tanto tiempo’. Y me dice: ‘Sí, ¿no?’”, relató Cano, dejando entrever que el encuentro podría concretarse en la próxima temporada. “Ese encuentro que la gente dice: ¿Irá a Magaly si es tan macha? Créanme que está más cercano de lo que creen. Temporada 2026”, añadió.

    Un detalle familiar que cambia el panorama

    En medio de la revelación, Jhon Cano aportó un dato inesperado que añade una nueva lectura a este posible reencuentro. El periodista aseguró que Valentina Rodríguez, hija de Tula, es una seguidora declarada de Magaly Medina. “¿Saben quién es fanática, fanática de Magaly, respecto a Tula? Valentina, su hija. Es fan número 1 de Magaly. No estoy metiendo floro”, afirmó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Este detalle no pasó desapercibido, ya que para la joven —recién egresada del colegio— ver a su madre compartir espacio con una de sus figuras mediáticas favoritas tendría un significado especial. Mientras tanto, Magaly Medina continúa recuperándose en Argentina de una intervención estética, y en Perú crece la expectativa por una conversación que podría reescribir una de las rivalidades más comentadas de la farándula nacional.

    Por ahora, ninguna de las protagonistas ha confirmado oficialmente la grabación, pero el solo rumor ya mantiene en vilo a seguidores y medios, atentos a lo que podría convertirse en uno de los momentos más comentados del entretenimiento peruano en 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡INESPERADO! Tula Rodríguez estaría a punto de sentarse en el podcast de Magaly Medina: "La invitaron hace un mes"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Hija mayor de Pamela López se luce con Paul Michael, saliente de su madre en impensada situación

    Magaly Medina impresiona al mostrar su nuevo rostro tras someterse a delicada operación de siete horas

    Christian Cueva proyecta matrimonio, pero Pamela Franco le pone freno: “Llevémonos bien para ver si existe un futuro”

    Lo más vistos en Farándula

    Lis Padilla rompe el silencio y EXPLICA por qué no besa a su novia Tania Pinedo

    Tula Rodríguez aclara su VERDADERA relación con Pilar Arana tras rumores de romance: "Mi familia la quiere mucho y yo a ella"

    Hermano de Jesús Barco lanza duro mensaje tras ruptura con Melissa Klug: "Todo se te cae"

    ¡Se le escapó! Exponen chat de novia de Hugo García donde confirmaría su EMBARAZO: "Tengo 14 semanas..."

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;