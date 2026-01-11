¡INESPERADO! Tula Rodríguez estaría a punto de sentarse en el podcast de Magaly Medina: "La invitaron hace un mes"

Tula Rodríguez estaría más cerca de aceptar la invitación al pódcast de Magaly Medina, un reencuentro que promete sacudir la farándula peruana.

El mundo del espectáculo local vuelve a agitarse ante la posibilidad de un reencuentro que, hace algunos años, parecía impensable. La eventual presencia de Tula Rodríguez como invitada en el pódcast de Magaly Medina ha despertado expectativa y especulación, luego de que se conociera que la invitación ya fue formulada y que la decisión estaría más cerca de lo que muchos imaginan.

La información fue revelada por el periodista de espectáculos Jhon Cano, quien aseguró que el acercamiento no es reciente y que incluso la propia Tula buscó consejo antes de responder, consciente del historial de desencuentros públicos entre ambas figuras.

La invitación que podría marcar un antes y un después

Durante su participación en Show.pe, Jhon Cano contó que integrantes del entorno cercano de Magaly Medina tomaron la iniciativa de contactar a Tula Rodríguez para invitarla al pódcast. “Voy a contar una infidencia sobre Tula Rodríguez y Magaly Medina. Les cuento que Elizabeth Gamarra o Charito Vicentelo, levantaron el teléfono para invitar la temporada que ha pasado, hace un mes y algo, a Tula Rodríguez, para que se siente con Magaly Medina en su pódcast. Información de Tula”, reveló.

Según el periodista, la exvedette no tomó la decisión a la ligera y compartió con él sus dudas sobre aceptar o no la propuesta. “Tula me dice a mí: ‘John, ¿debería ir?’ y yo: ‘¿Por qué no? Ya ha pasado tanto tiempo’. Y me dice: ‘Sí, ¿no?’”, relató Cano, dejando entrever que el encuentro podría concretarse en la próxima temporada. “Ese encuentro que la gente dice: ¿Irá a Magaly si es tan macha? Créanme que está más cercano de lo que creen. Temporada 2026”, añadió.

Un detalle familiar que cambia el panorama

En medio de la revelación, Jhon Cano aportó un dato inesperado que añade una nueva lectura a este posible reencuentro. El periodista aseguró que Valentina Rodríguez, hija de Tula, es una seguidora declarada de Magaly Medina. “¿Saben quién es fanática, fanática de Magaly, respecto a Tula? Valentina, su hija. Es fan número 1 de Magaly. No estoy metiendo floro”, afirmó.

Este detalle no pasó desapercibido, ya que para la joven —recién egresada del colegio— ver a su madre compartir espacio con una de sus figuras mediáticas favoritas tendría un significado especial. Mientras tanto, Magaly Medina continúa recuperándose en Argentina de una intervención estética, y en Perú crece la expectativa por una conversación que podría reescribir una de las rivalidades más comentadas de la farándula nacional.