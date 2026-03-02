Kelly Osbourne responde a ataques y conmueve a sus seguidores: “No saben por lo que estoy pasando”

Kelly Osbourne respondió a las críticas por su apariencia en los BRIT Awards 2026 y reveló el duro momento que vive tras la muerte de su padre Ozzy.

La presencia de Kelly Osbourne en los BRIT Awards 2026 no pasó desapercibida, pero no precisamente por la moda. La cantante y figura televisiva terminó en el centro de una polémica digital luego de que usuarios en redes sociales comenzaran a cuestionar su aspecto físico, generando comentarios ofensivos y especulaciones sobre su salud.

La hija de Sharon Osbourne y del fallecido Ozzy Osbourne decidió no guardar silencio. A través de sus redes sociales, respondió con un mensaje contundente donde expuso el impacto emocional que han tenido los ataques, especialmente en un periodo marcado por el duelo tras la muerte de su padre en julio de 2025.

Kelly Osbourne denuncia ataques y falta de empatía en redes

El 1 de marzo, la ex presentadora utilizó sus historias de Instagram para visibilizar el nivel de crueldad que —según explicó— enfrenta actualmente. En su publicación dejó claro que las críticas llegan en un momento de vulnerabilidad personal.

“Existe una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está atravesando algo”, escribió.

En otro fragmento de su mensaje, cuestionó la forma en que el dolor ajeno puede convertirse en entretenimiento público y responsabilizó colectivamente a quienes participan en estas dinámicas digitales.

“patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor… nada de eso demuestra fortaleza; solo revela una ausencia de compasión y carácter”.

La artista también reconoció que atraviesa un periodo extremadamente complejo a nivel emocional. “Estoy viviendo el momento más difícil de mi vida”, confesó.

Frente a los cuestionamientos, dejó en claro que no piensa permitir que la deshumanicen: “Ni siquiera debería tener que defenderme. ¡Pero no voy a quedarme sentada permitiendo que me deshumanicen de esta manera!”.

Mensajes crueles, duelo y el respaldo de su madre Sharon Osbourne

Días antes de su pronunciamiento principal, Kelly ya había reaccionado a comentarios particularmente agresivos, algunos de los cuales la comparaban con un cadáver o insinuaban que pronto moriría. Indignada, decidió exponerlos públicamente.

“¡Literalmente no puedo creer lo repugnante que pueden ser algunos seres humanos!”, escribió, insistiendo además en que “nadie merece este tipo de abuso”.

El apoyo familiar no tardó en llegar. Su madre, Sharon Osbourne, salió en su defensa durante una entrevista televisiva, donde explicó el contexto emocional que vive su hija tras la pérdida de Ozzy Osbourne.

“Tiene razón. Perdió a su padre. Ahora mismo no puede comer”, afirmó.

Sharon también reflexionó sobre el origen de los ataques en internet: “publicar comentarios negativos es un escudo para quienes no están bien con sus vidas. No son felices”.

Un duelo que impacta su salud y su vida diaria

Desde diciembre, Kelly ya había compartido con sus seguidores las dificultades para retomar la rutina tras la muerte de su padre. En ese momento reveló el impacto que el duelo estaba teniendo en su bienestar físico y mental.

“Estoy enferma en este momento. Mi vida está completamente patas arriba. No entiendo por qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien cuando no lo está”, confesó.

También explicó que, en medio del dolor, cumplir con actividades básicas representa un gran esfuerzo personal. Señaló que el simple hecho de levantarse cada día “debería ser más que suficiente” y que ese esfuerzo “debería ser reconocido”.

Su historial con el peso y la presión mediática

En la alfombra roja de los BRIT Awards, donde apareció junto a su madre con looks coordinados —un vestido negro con accesorios dorados—, gran parte de la conversación digital se centró en su figura. No es la primera vez que Osbourne enfrenta escrutinio público sobre su cuerpo.

En 2018 se sometió a una cirugía de manga gástrica, proceso sobre el cual habló posteriormente en entrevistas, desmintiendo la idea de que fuera una solución sencilla.

“Creí que iba a ser una solución mágica, que estaría delgada y ya. No podría haber estado más equivocada. Tienes que hacer todo lo que te indican tras la cirugía, o no funciona”.