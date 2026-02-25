Los rumores sobre un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han aumentado tras la visita del cantante a Lima, donde se presentará en el Estadio Nacional.

Los rumores de un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han tomado fuerza en los últimos días. La visita del cantante español a Lima no solo ha generado expectativa por su concierto en el Estadio Nacional, sino también por su cercanía con la actriz peruana. Las recientes apariciones públicas y su interacción ante la prensa avivaron aún más las especulaciones. ¿Hay algo más que amistad entre ambos?

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son vinculados en romance

En los últimos días, la cercanía entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha despertado comentarios tanto en Perú como en el extranjero. La llegada del artista español a Lima, donde ofrecerá un concierto en el Estadio Nacional, no solo generó expectativa entre sus seguidores, sino también preguntas sobre su vínculo con la actriz peruana.

Durante su primer recorrido por la capital, el intérprete fue abordado por la prensa a su salida de un restaurante en Miraflores. Al ser consultado sobre el recibimiento del público peruano, respondió con evidente entusiasmo: "Me siento de maravilla, la verdad. Gran casa".

Sin embargo, el momento que captó mayor atención ocurrió cuando un reportero le preguntó directamente por su relación con Stephanie Cayo. "Vemos que Stephanie es muy amiga tuya, Stephanie Cayo, nuestra compatriota. ¿Qué tal con ella? ¿Cuánto tiempo de amistad con ella?", le consultaron.

Ante la interrogante, el cantante optó por no profundizar. Sonrió con cortesía, continuó saludando a sus fans y se dirigió al interior del local sin ofrecer mayores declaraciones, lo que incrementó las especulaciones.

Imágenes que avivan rumores

La versión televisiva de 'Magaly TV, la firme' difundió un informe en el que se observa a Stephanie Cayo en el concierto que Alejandro Sanz ofreció en Colombia. La actriz grabó el espectáculo desde una zona cercana al escenario, un espacio usualmente reservado para el entorno más próximo del artista.

Las imágenes también muestran a la peruana compartiendo con invitados especiales del evento y posando junto al cantante en una fotografía donde él la toma por la cintura con evidente familiaridad. Una escena similar se repitió en Guayaquil, ciudad donde nuevamente fue vista en el área de backstage.

Incluso, tras finalizar uno de los conciertos, las cámaras captaron al intérprete acercándose rápidamente a Stephanie y tomándola de la mano antes de ingresar juntos tras bambalinas. A ello se suma la interacción previa en redes sociales, donde ambos comenzaron a seguirse y el artista le dedicó un mensaje por Año Nuevo.