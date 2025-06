El impacto de la publicación no tardó en hacerse notar. Aunque la imagen solo estuvo visible en stories, probablemente generó múltiples reacciones. No obstante, no se trataba de una boda real, algo que la misma Manuela aclaró poco después en un tono divertido. La hija de Sanz y Jaydy Mitchel explicó que simplemente había sido parte de un trabajo profesional. “Oigan hahahaha no me casé OBVIAMENTE. Fui modelo de maquillaje de novia”, escribió acompañando la imagen.