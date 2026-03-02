INSÓLITA DECISIÓN | La razón por la que SUSPENDIERON la audiencia de prisión preventiva del 1 de marzo contra Adrián Villar

La audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el conductor Adrián Villar fue reprogramada para el martes 3 de marzo , en un contexto marcado por los reclamos de la familia que exige justicia.

La audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Adrián Villar, por la muerte de la campeona de buceo Lizeth Marzano, fue suspendida la noche del domingo 1 de marzo, generando sorpresa entre quienes siguen de cerca el caso y esperan una respuesta judicial por el fallecimiento de la joven deportista.

Durante la diligencia, dirigida por el magistrado Adolfo Farfán Calderón del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, no se emitió un pronunciamiento sobre si se aceptaba o no el pedido formulado por el Ministerio Público. ¿Qué ocurrió?

El aplazamiento se produjo luego de que el abogado defensor de Villar, César Nakazaki, solicitara diferir la audiencia por 24 horas, argumentando que no habían recibido oportunamente un informe técnico con observaciones sobre las presuntas infracciones cometidas por su patrocinado.

El letrado precisó que dicho documento consta de alrededor de 50 páginas, sin considerar los anexos. “Hay todo un cúmulo de anexos, más allá que tengan relevancia, pero aparecen en el informe”, señaló, motivo por el cual pidió la postergación de 24 horas para poder revisar el contenido del informe técnico.

Tras varios minutos de deliberación, el juez Farfán Calderón dispuso que la audiencia de requerimiento de prisión preventiva se reanude el martes 3 de marzo, decisión que no fue objetada ni por la fiscalía ni por la defensa de Adrián Villar.

Nueva fecha para la audiencia de prisión preventiva

El Poder Judicial del Perú ordenó suspender la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello que derivó en la muerte de la deportista y campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano.

La sesión se retomará el próximo 3 de marzo a las 15:00 horas, momento en el que se evaluará la situación legal del joven de 21 años, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro.