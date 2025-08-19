Melissa Klug continúa en pie de guerra contra Jefferson Farfán , con quien lleva alrededor de 10 años de juicios.

La disputa legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa generando capítulos que captan la atención del entretenimiento nacional. La empresaria y madre de los hijos menores del exfutbolista enfrenta múltiples procesos judiciales con su expareja, un conflicto que se mantiene desde hace casi una década e involucra reclamos económicos millonarios de ambas partes.

Según resoluciones recientes, Jefferson Farfán debe pagar USD 47.750 a Melissa Klug en un plazo de diez días por no cumplir un contrato de confidencialidad. Este fallo es firme y no admite apelación, por lo que, de no realizarse el pago, el juzgado podría ordenar el embargo de una propiedad del exfutbolista. En palabras de Klug, “tiene que pagar, ya no hay apelación, tiene que pagar”.

Dos juicios con montos millonarios

Mientras se ejecuta la deuda a su favor, Melissa Klug enfrenta otra sentencia que le exige pagar a Jefferson Farfán una penalidad de USD 300.000 –más de un millón de soles– por declarar en entrevistas sobre su antigua relación con el deportista, incumpliendo el acuerdo extrajudicial firmado al finalizar su vida en común. El tribunal comprobó que Klug vulneró la confidencialidad en al menos tres ocasiones entre 2017 y 2019, activando la multa de manera automática.

Al respecto, Klug manifestó su desacuerdo en diversos medios, asegurando que la decisión judicial aún no es definitiva. “Que yo le debo un millón de soles, son procesos que todavía no han culminado, se apeló y están en sus procesos, no es que ganó o no”, declaró en Ponte en la cola. Además, defendió su posición: “Por el contrato de confidencialidad, él no cumplió y debería de pagarme”, enfatizó.

Los expedientes oficiales detallan requisitos y mecanismos claros para la ejecución. En el caso de la deuda a favor de Klug, la sentencia de USD 47.750 es inapelable, por orden del 15º Juzgado Civil de Lima. “El incumplimiento en el contrato de confidencialidad fue la razón de la demanda”, recalcó la empresaria. Según Klug, si Farfán no paga en el plazo establecido, podría embargarse una propiedad suya.

Debido a la amplia exposición mediática, Melissa Klug decidió pronunciarse para cuestionar el comportamiento de su expareja y denunciar lo que considera un trato desigual. “Y él me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias, solo porque la señora ignoraba mis conversaciones con él”, declaró a Trome.

Asimismo, acusó a su exsuegra de omitir información que la involucraba a ella y a sus hijos: “¿Por qué no sacó la conversación completa? Habló de mis hijos, sus propios nietos”.

Klug también aclaró que la prolongada disputa judicial no es reciente. Durante casi diez años, ambos han protagonizado titulares relacionados con denuncias y demandas sobre asuntos familiares, patrimoniales y económicos. En días recientes, el “cruce de demandas” volvió a ser noticia tras los fallos en ambos frentes.