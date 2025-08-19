Yahaira Plasencia tomó con naturalidad haber sido captada con Maialén Farfán , pese a su separación de Jefferson Farfán y toda la polémica.

Yahaira Plasencia compartió detalles sobre el reciente y comentado encuentro con Maialén Farfán, hija mayor del exfutbolista Jefferson Farfán, después de que ambas fueran vistas en un reconocido centro nocturno de Lima el fin de semana del 10 de agosto. El hecho de coincidir en la misma zona VIP despertó especulaciones en redes sociales y atrajo la atención de la prensa, considerando la relación pasada de la cantante con el padre de Maialén.

En conversación con el programa Amor y Fuego, la salsera minimizó el alboroto generado y habló con naturalidad de su vínculo con la joven, destacando que mantienen una relación de respeto y afecto desde hace tiempo.

“A Maia la conozco hace muchísimo tiempo, ustedes lo saben. Yo la quiero muchísimo, es una niña linda”, expresó Plasencia.

La artista resaltó que este tipo de coincidencias no son algo nuevo, sino una muestra de la buena relación que conserva con la familia del exdeportista. “Donde me la encuentro, nos saludamos y todo súper bien, eso fue lo que pasó. No es la primera vez que pasa y nada, todo súper bien con ella. Donde me ve, me saluda y yo también a ella. Hay un cariño muy lindo”, añadió.

Asimismo, la intérprete aprovechó para aclarar cuál es la naturaleza de su vínculo tanto con Jefferson Farfán como con su hija: “Yo no tengo nada que ver con él ni con nadie, con Maia hay un cariño especial y siempre va a ser así”.

El encuentro en Lima de Yahaira Plasencia

El domingo 10 de agosto, Yahaira Plasencia asistió junto a su amiga Paula Arias, líder de la agrupación Son Tentación, a un club limeño. Durante la noche disfrutaron de la música, cantaron y bailaron animadamente en el área exclusiva del local, acompañadas de otros asistentes.

En ese mismo espacio se encontraba Maialén Farfán, ubicada a pocos metros de la cantante, participando también de la celebración. Testigos señalaron que el ambiente fue cordial y que ambas compartieron el entorno con naturalidad, sin muestras de incomodidad, lo que fue interpretado como una convivencia tranquila y sin conflictos.

La coincidencia llamó la atención debido al pasado sentimental entre Plasencia y Jefferson Farfán. Desde su separación, cualquier contacto de la artista con personas cercanas al exfutbolista suele generar comentarios y especulaciones sobre su relación actual.

En esta ocasión, el cruce entre Yahaira y la hija del exjugador se dio en un ambiente distendido y se limitó a saludos cordiales, según afirmaron los presentes y los videos difundidos en redes sociales.