Magaly Medina cuestiona el despilfarro de los Acuña en su fiesta de quince años, justo cuando Trujillo enfrenta un atentado que aterra a la ciudad.

Magaly Medina criticó el excesivo gasto de Richard Acuña en el quinceañero de su hija, donde Beéle recibió $250 mil, mientras La Libertad aún lamenta a las víctimas del atentado en Trujillo. La organizadora Gabriela Bárcenas diseñó el evento con estructuras personalizadas y un catering de lujo, lo que elevó el costo a más de medio millón de dólares. Esto contrasta con el anterior festejo familiar, en el que Lunay cobró solo $60 mil, según reveló la misma ‘Urraca’.

Magaly Medina critica excesos de los Acuña en quinceaños

Durante la emisión del programa Magaly TV La Firme del 18 de agosto, se dieron a conocer los montos de las fiestas de los Acuña, donde el lujo desbordó por completo, con estructuras de película y artistas internacionales que hicieron vibrar a todos los invitados. La conductora señaló la ironía de que César Acuña, siendo gobernador regional, no haya celebrado los cumpleaños de sus nietas con gran “derroche de dinero”, resaltando que el evento coincidió con fechas cercanas al atentado con explosivos en Trujillo.

Doble quinceañero de los Acuña

La noche del sábado 9 de agosto se llevó a cabo una de las celebraciones más lujosas de los últimos años. El 11 de agosto, en Magaly TV La Firme, Magaly Medina reveló todos los detalles del fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña. Con su característico estilo irónico, la periodista calificó el evento como un hito en la forma de organizar fiestas de 15 años, asegurando que solo otro miembro de los Acuña podría superar semejante despliegue. La fiesta se realizó en el Jockey Club, pagando 21 mil soles por el alquiler.