ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero

Giuseppe Benignini, El 'Principito', rompió en llanto al confesar que tuvo una relación con un hombre por dinero y se siente mal por su hija.

    Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero
    Expareja de Micheille | Composición Wapa | Instagram
    Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero

    Giuseppe Benignini, famoso por su relación con Micheille Soifer, volvió a generar titulares desde República Dominicana, donde participa en el reality La Casa de Alofoke. Durante una intensa dinámica frente a cámaras, el modelo sorprendió al admitir que en el pasado tuvo un vínculo íntimo con un hombre por necesidad económica. La confesión, realizada bajo interrogatorio con detector de mentiras, lo llevó a romper en llanto al recordar a su hija y explicar las difíciles circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión.

    Giuseppe Benignini llora tras confesar relación con un hombre

    Minutos después de su confesión, Giuseppe Benignini se retiró del grupo de participantes y se refugió en un vehículo fuera de cámaras. En un momento de gran vulnerabilidad, se quebró en llanto mientras compartía sus emociones: “Quiero ser sincero, me siento mal porque tengo una hija y estoy acá aguantando muchas cosas porque quiero darle un mejor futuro”, manifestó.

    La expareja de Micheille Soifer indicó que muchos hombres atraviesan situaciones similares, pero no lo admiten por miedo al juicio social. “A veces uno como hombre esas cosas le quitan el ego y lo ponen como más débil. Pero a veces el momento de necesidad es donde uno hace loqueras”, añadió con voz entrecortada, generando gran impacto en sus compañeros y resonando en medios de Perú, Venezuela y República Dominicana.

    Expareja de Micheille Soifer confesó relación con hombre por dinero

    El llamado 'Principito' compartió una de sus experiencias más personales durante una dinámica con polígrafo en el popular reality La casa de Alofoke, uno de los más vistos en República Dominicana. En medio del interrogatorio, Benignini admitió: “Sí, he estado íntimamente con un hombre”, provocando tensión entre los presentes.

    Al ser cuestionado sobre los motivos de su decisión, el venezolano respondió con sinceridad: “Lo más aberrante que hice por dinero fue saber que estuve con un gay”. Este episodio ocurrió hace seis años en un momento complicado de su vida. “Lo hice por necesidad”, añadió, mostrando la carga emocional de su relato.

    Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero
