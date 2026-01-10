El programa ' América Hoy ' ha despertado la curiosidad de sus televidentes al insinuar la llegada de una nueva conductora en 2026, reemplazando a Ethel Pozo .

Un enigmático avance publicado por ‘América Hoy’ ha encendido la curiosidad de los televidentes y usuarios en redes. El espacio matutino dejó entrever que una nueva conductora se sumará al programa este 2026, en reemplazo de Ethel Pozo. Aunque no mostró su rostro, una peculiar pista fue suficiente para generar revuelo. Desde entonces, los nombres no han dejado de circular en internet.

‘América Hoy’ genera intriga al revelar pista sobre su nueva conductora

El programa matutino ‘América Hoy’ encendió las redes sociales este viernes 9 de enero al compartir un adelanto que dejó a su audiencia llena de curiosidad. A través de un breve video, el espacio anunció indirectamente la llegada de una nueva conductora para este 2026, sin mostrar su rostro ni revelar su identidad de forma directa.

El clip, aunque corto, despertó todo tipo de teorías. En las imágenes solo se aprecia parte del cuerpo de una mujer, vestida de negro y usando tacos, mientras de fondo se escucha una risa que se convirtió en el principal elemento de especulación. “Muy pronto… ¿Dónde hemos escuchado esa risa?”, se lee en la publicación difundida en las plataformas oficiales del programa.

Tras la difusión del adelanto, los comentarios no tardaron en aparecer. Diversos usuarios comenzaron a lanzar nombres de conocidas figuras de la televisión peruana, alimentando el misterio. Valeria Piazza fue una de las primeras en reaccionar y escribió: “¿Maléfica?”, comentario que avivó aún más las conjeturas. Otros seguidores señalaron posibles candidatas como Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo o Sheyla Rojas.

Samuel Suárez no descarta que se trate de Melissa Paredes

El creador de contenido Samuel Suárez también se pronunció sobre la publicación y aseguró que la risa podría pertenecer a una figura muy reconocida del espectáculo. “En base a mi larga experiencia, escuchando las risas diabólicas de los faranduleros, me atrevería a pensar que es la risa de ¿Melissa Paredes? Muchos se están confundiendo y dicen que es la risa de Janet Barboza, pero me pareció escuchar la risa de Meli", comentó el administrador de Instarándula.